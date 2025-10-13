Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктория – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Виктория Сумы
14.10.2025 15:00 - : -
Металлург Зп
Украина. Первая лига
13 октября 2025, 19:26 | Обновлено 13 октября 2025, 19:32
Виктория – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 14 октября в 15:00 по Киеву

Виктория – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Виктория

Во вторник, 14 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между «Викторией» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 15:00.

Виктория Сумы

За 10 поединков в текущем сезоне Первой лиги коллективу удалось одержать 3 победы и столько же раз сыграть вничью, а также потерпеть 4 поражения. Такие результаты позволяют команде с 12-ю баллами на счету занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 сейчас составляет 6 очков, отрыв от зоны переходных игр – 4 балла.

В Кубке Украины сумчане прошли «Ворсклу» и «Левый Берег» и квалифицировались в 1/8 финала турнира, где сыграют с «Ингульцем».

Металлург Запорожья

Запорожцы проводят текущий сезон очень неуверенно. В 10-х поединках коллектив смог одержать всего 1 победу, еще трижды сыграл вничью и 6 раз проиграл. 6 набранных баллов позволяют «Металлургу» занимать предпоследнее, 15 место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны пока составляет 2 зачетных пункта.

Из Кубка Украины коллектив вылетел после поражения против «Феникса-Мариуполя» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, коллективы сыграли между собой 5 игр. В 2-х из них победила «Виктория», еще 2 матча завершились вничью, а 1 раз победу праздновал «Металлург».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Металлурга» продолжается уже 8 игр подряд.
  • А вот «Виктория» в свою очередь не проигрывает уже 5 игр подряд.
  • «Металлург» забил всего 4 гола в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.51.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
