14.10.2025 12:00 – перерыв 0 : 0
Украина. Первая лига14 октября 2025, 12:00 |
236
0
Виктория – Металлург З. Агробизнес – Феникс-Маруиполь. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 14 октября видеотрансляцию матчей 11-го тура
14 октября 2025, 12:00 |
236
0
14 октября будут проведены два поединка 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию двох поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 11-й тур, 14 октября 2025
- 12:00. «Виктория» – «Металлург» Запорожье
- 14:00. «Агробизнес» – «Феникс-Мариуполь»
12:00. «Виктория» – «Металлург» Запорожье
14:00. «Агробизнес» – «Феникс-Мариуполь»
