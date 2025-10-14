Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктория – Металлург З. Агробизнес – Феникс-Маруиполь. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига
Виктория Сумы
14.10.2025 12:00 – перерыв 0 : 0
Металлург Зп
Украина. Первая лига
14 октября 2025, 12:00 |
Виктория – Металлург З. Агробизнес – Феникс-Маруиполь. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 14 октября видеотрансляцию матчей 11-го тура

ФК Агробизнес

14 октября будут проведены два поединка 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию двох поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 11-й тур, 14 октября 2025

  • 12:00. «Виктория» – «Металлург» Запорожье
  • 14:00. «Агробизнес» – «Феникс-Мариуполь»

