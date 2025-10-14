Первая лига. Виктория разгромила запорожский Металлург
Поединок прошел в Тростянце на стадионе им. В. Куца
Во вторник, 14 октября, в Тростянце прошел поединок 11-го тура Первой лиги. «Виктория» Сумы принимала запорожский «Металлург» и обыграла соперника со счетом 3:0.
«Виктория» могла открыть счет в середине первого тайма. Однако голкипер запорожского «Металлурга» Назар Байда парировал пенальти.
Хозяева поля добились своего на 59-й минуте. Максим Евпак вывел «Викторию» вперед.
Затем настала очередь Станислава Шарая. Полузащитник «Виктории» оформил дубль и закрыл вопрос о победителе матча.
Первая лига. 11-й тур, 14 октября. Тростянец, стадион им. В. Куца
«Виктория» Сумы – «Металлург» Запорожье – 3:0
Голы: Евпак, 59, Шарай, 74, 79.
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
