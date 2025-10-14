Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая лига. Виктория разгромила запорожский Металлург
Первая лига
Виктория Сумы
14.10.2025 12:00 – FT 3 : 0
Металлург Зп
Украина. Первая лига
14 октября 2025, 14:23
Первая лига. Виктория разгромила запорожский Металлург

Поединок прошел в Тростянце на стадионе им. В. Куца

Первая лига. Виктория разгромила запорожский Металлург
ФК Виктория Сумы

Во вторник, 14 октября, в Тростянце прошел поединок 11-го тура Первой лиги. «Виктория» Сумы принимала запорожский «Металлург» и обыграла соперника со счетом 3:0.

«Виктория» могла открыть счет в середине первого тайма. Однако голкипер запорожского «Металлурга» Назар Байда парировал пенальти.

Хозяева поля добились своего на 59-й минуте. Максим Евпак вывел «Викторию» вперед.

Затем настала очередь Станислава Шарая. Полузащитник «Виктории» оформил дубль и закрыл вопрос о победителе матча.

Первая лига. 11-й тур, 14 октября. Тростянец, стадион им. В. Куца

«Виктория» Сумы – «Металлург» Запорожье – 3:0

Голы: Евпак, 59, Шарай, 74, 79.

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Виктория Сумы).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Виктория Сумы).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Евпак (Виктория Сумы).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
