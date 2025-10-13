Экс-игрок Шахтера дал прогноз на матч между Украиной и Азербайджаном

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Максим Белый в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал свой прогноз на матча квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Азербайджана:

– Кто, по вашему мнению, станет автором первого гола?

– Все зависит от стартового состава, потому что, скорее всего, будет ротация. Думаю, Довбик выйдет с первых минут. Но все же поставлю на Малину – он забьет, и Украина победит 2:0.

Поединок между Украиной и Азербайджаном состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени.