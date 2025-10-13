Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера дал прогноз на матч между Украиной и Азербайджаном
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 16:03 |
654
1

Экс-игрок Шахтера дал прогноз на матч между Украиной и Азербайджаном

Максим Белый верит в победу «желто-синих»

13 октября 2025, 16:03 |
654
1 Comments
Экс-игрок Шахтера дал прогноз на матч между Украиной и Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Белый

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Максим Белый в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал свой прогноз на матча квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Азербайджана:

– Кто, по вашему мнению, станет автором первого гола?

– Все зависит от стартового состава, потому что, скорее всего, будет ротация. Думаю, Довбик выйдет с первых минут. Но все же поставлю на Малину – он забьет, и Украина победит 2:0.

Поединок между Украиной и Азербайджаном состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Я должен был получить эту награду, но Миколенко...»
ФОТО. Диего Арройо из Шахтера сыграл товарищеский матч за сборную Боливии
Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проигрывает все свои игры»
Максим Белый сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Руслан Малиновский
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Можно повторить». Экс-игрок Черноморца верит в успех Азербайджана
Футбол | 13 октября 2025, 15:59 0
«Можно повторить». Экс-игрок Черноморца верит в успех Азербайджана
«Можно повторить». Экс-игрок Черноморца верит в успех Азербайджана

Бранимир Субашича надеется на еще одну осечку сборной Украины

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12 октября 2025, 16:29 9
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике

Низар Кинселла поделился информацией об украинце

Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Футбол | 12.10.2025, 19:52
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 13.10.2025, 11:23
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Футбол | 12.10.2025, 20:45
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FootFoodBol
Парирую, сегодня забьет Ванат. Малина вряд ли , две игры подряд, после дубля, это не его статистика при всем уважении, но пусть повезет и ему.
Ответить
0
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 12
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
11.10.2025, 21:24 4
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем