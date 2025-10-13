Сборная Украины по футболу в непростом матче в Рейкьявике одержала свою первую, долгожданную победу в квалификации к чемпионату мира-2026, обыграв Исландию со счетом 5:3.

Следующим соперником команды Сергея Реброва станет сборная Азербайджана, которая хорошо запомнилась украинским болельщикам: именно в Баку азербайджанцы заставили нас потерять очки – 1:1.

Перед ожидаемым реваншем бывший игрок «Зари» и воспитанник «Шахтера», Максим Белый эксклюзивно для Sport.ua поделился своим анализом голевого триллера с исландцами, рассказал о спаде Николая Матвиенко, сильных сторонах Азербайджана и возможном украинском герое будущего матча.

– Наша команда выиграла со счетом 5:3, но моментов было на самом деле немного, хотя реализовать свои удалось. Можно сказать, что нам в какой-то степени повезло в этом матче?

– Если брать футбол в целом, никогда не знаешь, где найдёшь, а где потеряешь – так же игра может где-то забрать, а где-то отдать. Если вспомнить матч с Азербайджаном, тот пенальти был нелогичным, и, возможно, мы тогда и не заслуживали победы, но мы вели в счёте, и ничто не предвещало пропущенного гола. Если смотреть общую картину, то, наверное, лучше было бы ничья с Азербайджаном и победа над Исландией, чем наоборот.

С психологической точки зрения после Азербайджана было тяжело, но теперь, когда мы победили Исландию, команда готовится к следующему матчу с позитивом. Поэтому, если смотреть в целом, где-то нам и должно было повезти. Хотя, с другой стороны, сказать, что нам там прям повезло… По игре, возможно, мы и не заслуживали победы, но ощущалось, что с возвращением Малиновского, Миколенко в состав и нынешней формой Забарного команда выглядит совсем иначе.

Все-таки футболисты, которые играют в Европе, выделяются во всем – и с мячом, и без мяча. Именно этот индивидуальный класс сборной Украины сыграл решающую роль. У исландцев тоже были моменты: попали в штангу, после углового не забили, но это тоже часть мастерства. А у нас почти все удары по воротам заканчивались голом. У меня даже создается впечатление, что сборная получила «Томагавки» раньше, чем наше государство – все точно, все четко, даже с дальнего расстояния.

Поэтому, возможно, где-то и повезло. Но я все же считаю, что решающую роль сыграл индивидуальный мастерство наших игроков сборной.

– В первом тайме создавалось ощущение, что мы проваливались. Иногда теряли игроков, исландцы оставались свободными. Например, в конце тайма Миколенко потерял своего оппонента, и вышла очень острая атака. Повезло, что не завершили ударом. Это следствие стиля игры исландцев?

– Во-первых, мы забили быстрый гол, а наша психология такова, что когда мы забиваем – сразу отходим назад. Это как в боксе: соперник пропустил удар, и нужно не просто стоять, а идти вперёд, добивать, нагнетать, ведь вся борьба еще впереди. Мы же забили, немного отошли, отдали инициативу исландцам.

Не могу сказать, что у них было много моментов. Тот эпизод, о котором вы говорите, произошел тогда, когда мы уже играли без Судакова и еще не сделали замену – именно с того фланга пошел опасный момент.

Если брать первый тайм в целом, то у исландцев не было слишком много моментов. Но и у нас их было еще меньше. Если исключить три забитых гола, то по сути больше голевых возможностей наша сборная не создала.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Хотелось бы услышать ваше мнение о Матвиенко. В эпизоде со вторым пропущенным мячом именно он потерял своего оппонента. В матче также было видно, что он действовал как-то неаккуратно, иногда давал играть соперникам. Это временный спад или уже тревожная тенденция для нашего капитана?

– Если вспомнить предыдущий матч «Шахтера» против ЛНЗ, было заметно, что Коля уже, так сказать, «наелся» футбола. Он практически все игры проводит без отдыха – и за «Шахтер», и за сборную. Мне кажется, ему просто нужна небольшая пауза, чтобы восстановить эмоциональный фон. Чувствуется, что он уже без эмоций, накопилась усталость.

Представьте, сколько переездов, перелетов, постоянная смена ритма – сборная, клуб, еврокубки. Даже несмотря на опыт и статус капитана, такое нагрузка дается взнаки. Я думаю, иногда нужно просто дать человеку отдохнуть хотя бы один матч. Возможно, против Азербайджана он и не выйдет в стартовом составе – и это будет правильное решение. Сейчас у него, похоже, действительно перенагрузка, отсюда и две не слишком уверенные последние игры.

– Что скажете о дебютных голах Очеретько и Калюжного? Как оцениваете их действия? И вообще, способны ли эти ребята в будущем, через год или два, стать основными игроками и костяком сборной?

– Сейчас у нас много игроков, прошедших через молодёжную сборную. Предыдущее поколение было очень серьёзным – почти половина той команды уже играет за национальную сборную. Поэтому, конечно, это наше будущее.

Если учитывать нынешние проблемы с фланговыми полузащитниками и нападающими – нет Мудрика, Ярмоленко фактически завершил свой этап в сборной, у Цыганкова постоянные травмы – именно сейчас появляются шансы для молодых.

Честно говоря, если взять того же Волошина, чего не хватает многим нашим игрокам – это спортивной злости. У исландцев таких десять на поле – все бьются, кусаются, агрессивные. А Волошин, возможно, один из немногих, кто обладает этой «спортивной наглостью»: выходит, толкается, идёт в подкат, не боится. Именно этот азарт, мне кажется, добавил энергии нашей команде, которая уже немного «засыпала» после забитого и пропущенного мячей. Когда в игру вошел Волошин – появился азарт, движение, желание.

И чем больше таких игроков будет на поле, тем ярче будет выглядеть сборная. Хорошо и то, что Сергей Ребров смотрит не только на футболистов из «Шахтера», «Динамо» или других топ-клубов. Например, Велетень – еще месяц назад никто бы не подумал, что он даже в старте будет играть за «Полессе», а сегодня уже вызов в сборную. Это правильный сигнал для молодых – двери открыты для всех, кто заслуживает.

Я уверен, что у наших молодых игроков есть большая перспектива стать основными. Единственное, что очень заметна разница между теми, кто играет в Европе, и теми, кто выступает в Украине. Наш чемпионат, к сожалению, не такой конкурентный и интенсивный. У тех же Малиновского, Миколенко, Забарного видно и работу с мячом, и без мяча – это совсем другой уровень.

А еще важный фактор – мы играем без болельщиков. А болельщики – это эмоция, которая ведет вперед. Это тоже часть интенсивности. Именно поэтому возникает определенный дисбаланс.

Getty Images/Global Images Ukraine

– А вы как раз упомянули Ярмоленка. Когда опубликовали заявку на эти матчи, многие болельщики удивились: нет Цыганкова, Зубкова — нужно было бы вызвать Ярмоленка, а его тоже нет. Если бы вы были тренером, взяли бы такого опытного игрока? И нужен ли он сейчас команде?

– Кстати, я тоже об этом думал. Сразу после того, как прочитал, что травмировались Зубков и Тимчик, был удивлён. Считал, что скорее всего Ярмоленко и Караваев будут дозаявлены. Когда Ефим Конопля уже немного подсаживался, замена на правый фланг напрашивалась сама собой.

Но когда посмотрел состав – даже номинальных правых защитников нет. Разве что Богдан Михайличенко мог бы там сыграть. Поэтому, на мой взгляд, независимо от состояния, и Караваев, и Ярмоленко, имеющие игровую практику в «Динамо», могли бы хотя бы выйти на замену и усилить сборную.

Однако это уже решение главного тренера и штаба. Тем не менее считаю, что с учётом травм и проблем на этих позициях их вызов был бы вполне логичным.

– Сейчас команда вернулась из Исландии – поездка была далекая, и сразу же отправились в Польшу. Как считаете, выдержат ли ребята такой ритм перед матчем с Азербайджаном, учитывая, что до этого были клубные матчи и еврокубки?

– Футболисты уже не первый год играют в таком режиме, особенно те, кто выступает за «Шахтёр», «Динамо» или европейские клубы. Поэтому не думаю, что это будет большой проблемой. Азербайджан также провёл непростой матч против Франции – всю игру оборонялся, а это тоже требует много сил и энергии. Так что, на мой взгляд, обе сборные сейчас находятся примерно в равных условиях.

Единственное, что у нас всё же больше глубина состава. Поэтому уверен на сто процентов, что будет ротация. Посмотрим, сможет ли сыграть Ярмолюк. Но, как мне кажется, уже пора выходить с двумя нападающими, так как, как показала первая игра, Азербайджан не собирается атаковать – так же, как и в матче против Франции.

Поэтому нам нужно очень агрессивно начать игру и попытаться забить быстрый мяч, иначе будет тяжело. И Сергей Ребров правильно сказал: если мы не обыграем Азербайджан, победа над Исландией теряет всякий вес. Именно поэтому в этом матче важно с первых минут действовать максимально остро, атакующе и агрессивно.

УАФ

– А что, по вашему мнению, может стать ключевым моментом в матче с Азербайджаном? Возможно, вы выделили бы кого-то из игроков, кто может стать героем встречи или забить несколько мячей?

– Очень кстати вернулся Руслан Малиновский. Когда я увидел его в стартовом составе на Исландию, был уверен, что его «плюшка» залетит. Не ожидал, что с правой ноги, но я давно его знаю – можно сказать, на моих глазах зарождался этот фирменный удар. В Запорожье он тогда побил все окна своими дальними неточными попытками. Но со временем левая нога у него стала просто магической.

И именно в матче с Азербайджаном, когда соперник играет в такой позиционный «гандбол» вокруг собственного штрафного, дальние удары могут стать ключом к успеху. Единственное, что, наверное, Исландия немного забыла, что у нас в составе есть Малиновский – было видно, что они не слишком акцентировали внимание на его фирменных дальних ударах.

Когда Руслан раньше вызывался в сборную, соперники знали о его левой и пытались перекрывать по двое-трое. Теперь уверен, Азербайджан сделает на этом акцент и будет пытаться перекрывать Руслана плотнее. Но нам в любом случае нужно бить издали. Когда соперник плотно обороняется, нет пространства, именно дальние удары могут решить исход матча.

Поэтому я снова ставлю на Руслана. Плюс – стандартные положения. Но еще раз: очень важно забить быстрый мяч. Если это произойдёт в первые 15–20 минут, я уверен, что мы выиграем этот матч.

– А вообще нужны ли в таком матче навесы в штрафную? Если выйдем с двумя нападающими, Довбик же головой может обыграть соперников.

– Я смотрел матч Португалия – Северная Ирландия, и, наверное, в похожем стиле будет играть и Украина против Азербайджана. У Северной Ирландии вся команда стояла в своем штрафном, а Португалия забила только на девятой минуте после фланговой подачи: врывание с глубины – и гол. Поэтому фланги будут очень важны, как и дальние удары. Это, на мой взгляд, будут ключевые аспекты этой игры.

– Мы говорим про Азербайджан, который будет играть автобусом против нас. А какие вообще у них сильные стороны, которых нам стоит остерегаться?

– Прежде всего – организованная оборона. Если вспомнить предыдущего тренера Сантоса, он пытался привить комбинативный футбол, но это не дало результата. И сразу после его ухода и поражения Исландии 0:5 приходит новый тренер, который понимает и знает своих игроков, знает, на что они способны. Поэтому новый коуч сделал ставку на оборонительный футбол и игру на самоотдаче. Эта слаженная, организованная оборона, думаю, будет самой сложной для нас в этой игре. Конечно, есть ещё контратаки и стандартные положения, но они не настолько сильны, как именно оборонительные действия. Так что, на мой взгляд, стиль игры Азербайджана не сильно отличается от первого матча между нами.

– Кто, по вашему мнению, станет автором первого гола?

– Все зависит от стартового состава, потому что, скорее всего, будет ротация. Думаю, Довбик выйдет с первых минут. Но все же поставлю на Малину – он забьет, и Украина победит 2:0.