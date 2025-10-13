Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский предупредил сборную Украины перед матчем против Азербайджана
Чемпионат мира
13 октября 2025, 15:32 |
585
0

Милевский предупредил сборную Украины перед матчем против Азербайджана

Артем ждет победы от подопечных Сергея Реброва

13 октября 2025, 15:32 |
585
0
Милевский предупредил сборную Украины перед матчем против Азербайджана
Instagram. Артем Милевский

Национальная сборная Украины в понедельник, 13 октября, проведет номинально домашний матч четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, где соперником подопечных Сергея Реброва будет сборная Азербайджана.

Бывший форвард «сине-желтых» Артем Милевский предостерег представителей национальной команды: «Главное не расслабляться и победить Азербайджан», – написал Артем в своем telegram-канале.

Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей.

По теме:
Сантуш получил впечатляющую сумму за разрыв контракта с АФФА
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Азербайджана
Самир АЛИЕВ: «Ничья с Украиной в Баку не была случайной»
Артем Милевский сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украинская ассоциация футбола Украина - Азербайджан
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12 октября 2025, 15:17 11
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену

Христосу Контису дали время с «зелеными»

Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13 октября 2025, 06:23 1
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши

12 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Футбол | 13.10.2025, 00:02
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Теннис | 13.10.2025, 12:47
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Вторая победа подряд. Чернигов в домашнем матче обыграл ФК ЮКСА
Футбол | 13.10.2025, 14:34
Вторая победа подряд. Чернигов в домашнем матче обыграл ФК ЮКСА
Вторая победа подряд. Чернигов в домашнем матче обыграл ФК ЮКСА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
11.10.2025, 19:40
Бокс
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
11.10.2025, 09:48 102
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем