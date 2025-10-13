Милевский предупредил сборную Украины перед матчем против Азербайджана
Артем ждет победы от подопечных Сергея Реброва
Национальная сборная Украины в понедельник, 13 октября, проведет номинально домашний матч четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, где соперником подопечных Сергея Реброва будет сборная Азербайджана.
Бывший форвард «сине-желтых» Артем Милевский предостерег представителей национальной команды: «Главное не расслабляться и победить Азербайджан», – написал Артем в своем telegram-канале.
Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.
После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей.
