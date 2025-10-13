Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 октября
Другие новости
13 октября 2025, 14:56
23
0

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Исландия – Франция

Ggbet 9.80 – 6.02 – 1.34

21:45 Украина – Азербайджан

Ggbet 1.23 – 6.88 – 17.00

21:45 Уэльс – Бельгия

Ggbet 4.79 – 3.96 – 1.81

21:45 Северная Ирландия – Германия

Ggbet 8.75 – 5.46 – 1.39

21:45 Швеция – Косово

Ggbet 1.39 – 5.51 – 8.65

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
