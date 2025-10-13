ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Арсенала назначен главным тренером Лутона

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир официально назначен главным тренером «Лутон Таун».

Как сообщает клубная пресс-служба, помощником 33-летнего Уилшира будет экс-игрок сборной Англии и тренер Крис Пауэлл.

Сам Уилшир назвал огромной честью и привилегией быть главным тренером «Лутон Таун».

«Для меня это словно замкнувшийся круг. Мне было восемь лет, когда я впервые приехал в Лутон мальчишкой, так что, можно сказать, это судьба, что моя первая полноценная должность тренера будет именно здесь», – заявил Уилшир.

«Шляпники» выступают в Первой лиге Англии – третьем по уровню дивизионе страны. Уилшир завершил профессиональную карьеру игрока в 2022 году на фоне проблем с физическим состоянием после большого количества травм. Тренерскую деятельность он начал в молодежной системе «Арсенала», в прошлом сезоне молодой специалист возглавлял «Норвич Сити».

Ранее о том, что Уилшир возглавит клуб из города Лутон сообщил инсайдер Фабрицио Романо.