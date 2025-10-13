Лапорта сравнил тренера Барселоны с гладиатором Рассела Кроу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о главном тренере каталонской команды Хансе Флике. Футбольный функционер сравнил немецкого специалиста с известным персонажем австралийского актера.

«Он – гладиатор, выглядит как Рассел Кроу. Это большое открытие для меня, отличный тренер и очень доступный человек. У него много ощущений, он немец, но в то же время чувствителен к игрокам и всем вокруг», – сказал Лапорта в программе 3Cat.

Президент сине-гранатовых отметил, что чувствует себя комфортно с Фликом.

В конце мая 2024 года Флик возглавил «Барселону». Срок трудового соглашение сторон истекает летом 2026 года.

На данный момент после 8 туров чемпионата Испании «Барселона» расположилась на второй строчке турнирной таблицы. В активе каталонцев 19 очков.

Ранее Лапорта выразил уверенность, что Флик останется во главе каталонской команды, несмотря на два поражения в последних матчах.

Каталонцы ранее проиграли «ПСЖ» (1:2) в матче второго тура Лиги чемпионов, а через четыре дня неожиданно уступили «Севилье» (1:4) в матче национального первенства.