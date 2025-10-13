Бывший форвард «Интера», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Марио Балотелли раскритиковал современных итальянских футболистов за недостаточное стремление доказать что-то в сборной страны.

35-летний футболист подчеркнул, что национальная команда – это основа.

«Это не упрек никому, однако я часто вижу игроков, которые выходят играть за команду без желания что-то доказать, без стремления защищать цвет своей страны – и мне это неприятно», – передает слова Балотелли Tutto Mercato.

Он отметил, что всегда был горд тем, что представляет команду Италии, но для современных футболистов все по-другому.

По мнению Балотелли, команда Дженнаро Гаттузо обязательно попадет на чемпионат мира 2026 года.

«Уверен в выходе на чемпионат мира? Конечно! Убежден, что мы туда попадем», – заключил он.

На данный момент сборная Италии занимает второе место в группе I отбора первенства мира, в ее активе 12 очков после 5 матчей.

Сборная Италии четыре раза побеждала на чемпионатах мира. Последний раз в 2006 году.

Балотелли на сегодняшний день остается в статусе свободного агента, игроком ранее интересовался клуб MLS.