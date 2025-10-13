Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Балотелли раскритиковал современных итальянских футболистов
Чемпионат мира
13 октября 2025, 10:35 |
112
0

Балотелли раскритиковал современных итальянских футболистов

Нападающий всегда гордился выступлением за национальную команду

13 октября 2025, 10:35 |
112
0
Балотелли раскритиковал современных итальянских футболистов
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Марио Балотелли

Бывший форвард «Интера», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Марио Балотелли раскритиковал современных итальянских футболистов за недостаточное стремление доказать что-то в сборной страны.

35-летний футболист подчеркнул, что национальная команда – это основа.

«Это не упрек никому, однако я часто вижу игроков, которые выходят играть за команду без желания что-то доказать, без стремления защищать цвет своей страны – и мне это неприятно», – передает слова Балотелли Tutto Mercato.

Он отметил, что всегда был горд тем, что представляет команду Италии, но для современных футболистов все по-другому.

По мнению Балотелли, команда Дженнаро Гаттузо обязательно попадет на чемпионат мира 2026 года.

«Уверен в выходе на чемпионат мира? Конечно! Убежден, что мы туда попадем», – заключил он.

На данный момент сборная Италии занимает второе место в группе I отбора первенства мира, в ее активе 12 очков после 5 матчей.

Сборная Италии четыре раза побеждала на чемпионатах мира. Последний раз в 2006 году.

Балотелли на сегодняшний день остается в статусе свободного агента, игроком ранее интересовался клуб MLS.

По теме:
Италия – Израиль. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ГАТТУЗО: «Если бы не инцидент с Доннаруммой, мы бы не говорили об ошибках»
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Марио Балотелли сборная Италии по футболу
Оксана Баландина Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Футбол | 12 октября 2025, 20:45 0
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро

Испанец привлекает внимание «Аль-Хиляля»

РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
Футбол | 13 октября 2025, 10:10 0
РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»

Главный тренер «сине-желтых» не будет вызывать Дмитрия Крыськива и Александра Пихаленка

Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим
Футбол | 13.10.2025, 07:09
Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим
Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Футбол | 12.10.2025, 19:52
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Другие виды | 12.10.2025, 12:28
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае
Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае
11.10.2025, 18:03 2
Теннис
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем