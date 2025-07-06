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Major League Soccer
06 июля 2025, 15:25 | Обновлено 06 июля 2025, 15:54
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Замену чемпиону мира. Балотелли привлекает внимание клуба MLS

На итальянского форварда нацелен «Лос-Анджелес»

06 июля 2025, 15:25 | Обновлено 06 июля 2025, 15:54
230
0
Замену чемпиону мира. Балотелли привлекает внимание клуба MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Итальянский форвард Марио Балотелли привлекает внимание клуба MLS, сообщает talkSPORT.

По информации источника, на подписание 34-летнего футболиста нацелен «Лос-Анджелес». Представитель MLS продал Оливье Жиру, потому также ищет нового нападающего.

Последним клубом Марио Балотелли был «Дженоа», который он покинул на правах свободного агента. За 6 матчей в прошлом сезоне он не сделал ни одного результативного действия.

Ранее сообщалось о том, что скандальный итальянец может продолжить карьеру в чемпионате Мексики.

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Марио Балотелли Лос-Анджелес (MLS) трансферы Дженоа Оливье Жиру
Даниил Кирияка Источник: talkSPORT
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