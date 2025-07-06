Замену чемпиону мира. Балотелли привлекает внимание клуба MLS

Итальянский форвард Марио Балотелли привлекает внимание клуба MLS, сообщает talkSPORT.

По информации источника, на подписание 34-летнего футболиста нацелен «Лос-Анджелес». Представитель MLS продал Оливье Жиру, потому также ищет нового нападающего.

Последним клубом Марио Балотелли был «Дженоа», который он покинул на правах свободного агента. За 6 матчей в прошлом сезоне он не сделал ни одного результативного действия.

Ранее сообщалось о том, что скандальный итальянец может продолжить карьеру в чемпионате Мексики.