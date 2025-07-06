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Италия
06 июля 2025, 15:02 | Обновлено 06 июля 2025, 15:19
285
0

Скандальный итальянец может продолжить карьеру в чемпионате Мексики

Марио Балотелли может перейти в клуб «Крус Асуль»

06 июля 2025, 15:02 | Обновлено 06 июля 2025, 15:19
285
0
Скандальный итальянец может продолжить карьеру в чемпионате Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний итальянский нападающий «Дженоа» Марио Балотелли может стать игроком мексиканского «Крус Асуль».

Об этом сообщает издание talkSPORT.

Источник информирует, что скандальный итальянец покинет «Дженоа» и сможет присоединиться к мексиканскому клубу на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Балотелли сыграл за «Дженоа» 6 матчей и получил две желтые карточки.

Сообщается, что Марио Балотелли так и не нашел общего языка с главным тренером команды Патриком Виейрой. Когда-то главный тренер команды выгнал Балотелли из «Ниццы».

Ранее мы сообщали, что Марио Балотелли может покинуть «Дженоа».

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Крус Асуль Марио Балотелли чемпионат Мексики по футболу Дженоа свободный агент трансферы трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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