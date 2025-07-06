Скандальный итальянец может продолжить карьеру в чемпионате Мексики
Марио Балотелли может перейти в клуб «Крус Асуль»
34-летний итальянский нападающий «Дженоа» Марио Балотелли может стать игроком мексиканского «Крус Асуль».
Об этом сообщает издание talkSPORT.
Источник информирует, что скандальный итальянец покинет «Дженоа» и сможет присоединиться к мексиканскому клубу на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Балотелли сыграл за «Дженоа» 6 матчей и получил две желтые карточки.
Сообщается, что Марио Балотелли так и не нашел общего языка с главным тренером команды Патриком Виейрой. Когда-то главный тренер команды выгнал Балотелли из «Ниццы».
Ранее мы сообщали, что Марио Балотелли может покинуть «Дженоа».
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