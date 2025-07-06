Скандальный итальянец может продолжить карьеру в чемпионате Мексики

34-летний итальянский нападающий «Дженоа» Марио Балотелли может стать игроком мексиканского «Крус Асуль».

Об этом сообщает издание talkSPORT.

Источник информирует, что скандальный итальянец покинет «Дженоа» и сможет присоединиться к мексиканскому клубу на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Балотелли сыграл за «Дженоа» 6 матчей и получил две желтые карточки.

Сообщается, что Марио Балотелли так и не нашел общего языка с главным тренером команды Патриком Виейрой. Когда-то главный тренер команды выгнал Балотелли из «Ниццы».

Ранее мы сообщали, что Марио Балотелли может покинуть «Дженоа».