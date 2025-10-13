20 минут Смолякова. Лос-Анджелес проиграл Остину

В ночь с 12 на 13 октября за океаном состоялся один матч MLS.

На стадионе Q2 Stadium в Остине, Техас, местный клуб «Остин» принимал ФК «Лос-Анджелес». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победный гол хозяева забили на 83-й минуте игры усилиями Оуэна Вульффа.

Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков вышел на поле на 70-й минуте игры. Украинский защитник «Остина» Александр Сваток не принимал участия в поединке, так как находится в лагере национальной сборной Украины.

MLS. 13 октября

Остин – Лос-Анджелес – 1:0

Гол: Вулфф, 83