20 минут Смолякова. Лос-Анджелес проиграл Остину
В ночь с 12 на 13 октября состоялся один матч MLS
В ночь с 12 на 13 октября за океаном состоялся один матч MLS.
На стадионе Q2 Stadium в Остине, Техас, местный клуб «Остин» принимал ФК «Лос-Анджелес». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победный гол хозяева забили на 83-й минуте игры усилиями Оуэна Вульффа.
Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков вышел на поле на 70-й минуте игры. Украинский защитник «Остина» Александр Сваток не принимал участия в поединке, так как находится в лагере национальной сборной Украины.
MLS. 13 октября
Остин – Лос-Анджелес – 1:0
Гол: Вулфф, 83
