Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 минут Смолякова. Лос-Анджелес проиграл Остину

В ночь с 12 на 13 октября состоялся один матч MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 12 на 13 октября за океаном состоялся один матч MLS.

На стадионе Q2 Stadium в Остине, Техас, местный клуб «Остин» принимал ФК «Лос-Анджелес». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победный гол хозяева забили на 83-й минуте игры усилиями Оуэна Вульффа.

Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков вышел на поле на 70-й минуте игры. Украинский защитник «Остина» Александр Сваток не принимал участия в поединке, так как находится в лагере национальной сборной Украины.

MLS. 13 октября

Остин – Лос-Анджелес – 1:0

Гол: Вулфф, 83

Александр Сваток Артем Смоляков Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
