Сборная Украины провел тренировку перед матчем четвертого тура квалификации чемпионата мира со сборной Азербайджана.

Поединок пройдет 13 октября в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

После трех туров Украина с четырьмя очками располагается на 2-м месте турнирной таблицы. Азербайджан набрал один балл и идет последним.

Подопечные Сергея Ребров провел тренировку перед матчем с Азербайджаном.

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем с Азербайджаном