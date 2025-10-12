ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем с Азербайджаном
Поединок состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени
Сборная Украины провел тренировку перед матчем четвертого тура квалификации чемпионата мира со сборной Азербайджана.
Поединок пройдет 13 октября в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
После трех туров Украина с четырьмя очками располагается на 2-м месте турнирной таблицы. Азербайджан набрал один балл и идет последним.
Подопечные Сергея Ребров провел тренировку перед матчем с Азербайджаном.
