Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 23:19 | Обновлено 12 октября 2025, 23:32
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем с Азербайджаном

Поединок состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Сборная Украины провел тренировку перед матчем четвертого тура квалификации чемпионата мира со сборной Азербайджана.

Поединок пройдет 13 октября в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех туров Украина с четырьмя очками располагается на 2-м месте турнирной таблицы. Азербайджан набрал один балл и идет последним.

Подопечные Сергея Ребров провел тренировку перед матчем с Азербайджаном.

видео сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан тренировка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Сообщить об ошибке

