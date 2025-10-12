Стало известно, сыграет ли один из ключевых игроков Барсы в Эль-Классико
Жоан Гарсия матч с мадридским грандом пропустит
Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Жоан Гарсия не сыграет в матче с мадридским «Реалом». Об этом сообщает AS.
По информации источника, из-за повреждения 23-летний футболист пропустит Эль-Классико. Вернется Жоан Гарсия лишь к матчу Лиги чемпионов с «Брюгге».
Поединок между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября в 17:15 по киевскому времени.
В текущем сезоне Жоан Гарсия провел семь матчей на клубном уровне, три из которых стали сухими, пропустил пять голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Ямаль может покинуть «Барселону» за 400 млн евро.
