Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сыграет ли один из ключевых игроков Барсы в Эль-Классико
Испания
12 октября 2025, 22:15 |
351
0

Стало известно, сыграет ли один из ключевых игроков Барсы в Эль-Классико

Жоан Гарсия матч с мадридским грандом пропустит

12 октября 2025, 22:15 |
351
0
Стало известно, сыграет ли один из ключевых игроков Барсы в Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Гарсия

Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Жоан Гарсия не сыграет в матче с мадридским «Реалом». Об этом сообщает AS.

По информации источника, из-за повреждения 23-летний футболист пропустит Эль-Классико. Вернется Жоан Гарсия лишь к матчу Лиги чемпионов с «Брюгге».

Поединок между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября в 17:15 по киевскому времени.

В текущем сезоне Жоан Гарсия провел семь матчей на клубном уровне, три из которых стали сухими, пропустил пять голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль может покинуть «Барселону» за 400 млн евро.

По теме:
Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Барселона летом бесплатно попрощается с суперзвездой. Уже нашли замену
Жоан Гарсия Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма Брюгге
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12 октября 2025, 06:05 2
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае

Полуфиналы: Марк Уильямс – Дэниел Уэллс, Шон Мерфи – Гэри Уилсон

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12 октября 2025, 06:23 5
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании

11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Футбол | 12.10.2025, 17:02
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Футбол | 12.10.2025, 12:32
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Тренер сборной Азербайджана отметил сильные стороны Украины
Футбол | 12.10.2025, 22:20
Тренер сборной Азербайджана отметил сильные стороны Украины
Тренер сборной Азербайджана отметил сильные стороны Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
11.10.2025, 02:02
Футбол
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22 2
Бокс
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем