Илья ЗАБАРНЫЙ: «Очень обидно, но это – футбол»
Лидер сборной Украины – о матче против Азербайджана
Лидер сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями о матче против сборной Азербайджана и вспомнил недавний поединок в Баку (1:1).
«Действительно, было обидно сыграть вничью с Азербайджаном, но это футбол. Иногда такое случается и нужно выходить из этой ситуации. Что изменилось? У нас та же самая команда, прошло немного времени. Как и тогда, мы готовимся к тяжелой игре. Готовимся побеждать», – сказал Забарный.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
