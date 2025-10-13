Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Илья ЗАБАРНЫЙ: «Очень обидно, но это – футбол»
Сборная УКРАИНЫ
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Очень обидно, но это – футбол»

Лидер сборной Украины – о матче против Азербайджана

УАФ. Илья Забарный

Лидер сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями о матче против сборной Азербайджана и вспомнил недавний поединок в Баку (1:1).

«Действительно, было обидно сыграть вничью с Азербайджаном, но это футбол. Иногда такое случается и нужно выходить из этой ситуации. Что изменилось? У нас та же самая команда, прошло немного времени. Как и тогда, мы готовимся к тяжелой игре. Готовимся побеждать», – сказал Забарный.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Илья Забарный сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
