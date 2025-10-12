Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владимир Бессонов рассказал, за счет чего Украина переиграла Исландию
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 20:17 | Обновлено 12 октября 2025, 20:42
Когда оптимизм перед игрой с Азербайджаном лишний

Владимир Бессонов рассказал, за счет чего Украина переиграла Исландию
Сборная Украины сделала шаг к исправлению собственной турнирной ситуации в отборочной группе, одержав победу в выездном матче с Исландией – 5:3. Впечатлениями об игре корреспондент Sport.ua поинтересовался у легенды киевского «Динамо» и сборной СССР Владимира Бессонова.

– Впечатления положительные. Когда наша сборная повела в счете 3:1, то, видимо, подумала, что результат уже достигнут. Однако оказалось, что Исландия после перерыва нашла силы и не только сравняла счет, но и имела возможности для того, чтобы выйти вперед. И все же, даже несмотря на травму Судакова, наша команда показала характер.

– В этом матче было сразу два дебютных гола за сборную – у Ивана Калюжного и Олега Очеретько.

– Что интересно: оба игрока забили победные мячи, которые позволили Украине набрать три очка. И это очень хорошо для ближайшего будущего.

– Неплохо как для недавнего дебютанта национальной команды сыграл в рейкьявикском матче Назар Волошин. Разделяете это мнение?

– Новичок нашей сборной еще молод, и игра с Исландией, как и два других матча – с Францией и Азербайджаном, стали для него первыми на официальном уровне. Дай Бог ему здоровья и возможности прогрессировать в дальнейшем.

– После победы над исландцами на следующий поединок нашей сборной с Азербайджаном все смотрят с нескрываемым оптимизмом. Оправдано ли это?

– Нет. Нужно тщательно готовиться к очередной встрече с Азербайджаном, как и к матчам с французами и исландцами. И делать это нужно с мыслью о том, что мы все же как-то отомстим сопернику за ту ничью, которая была в Баку. Всем ребятам вместе нужно выходить на поле с осознанием победной цели. И играть на победу нужно с холодной головой. После матча с Исландией мне уже пришлось услышать заявление: мол, сейчас обыграем Азербайджан. Но хочется сказать: подождите с прогнозами. Кто думал, что мы едем в Баку не за тремя очками, а только за одним? А получилось, что в той встрече потеряли с азербайджанцами два драгоценных пункта.

– Может случиться так, что их в борьбе за выход из группы может и не хватить.

– Дело в настрое, который был до сентябрьской игры с азербайджанцами. Забили мяч – и подумали: «Ничего, сейчас как-нибудь доведем дело до победы». А в итоге все произошло совсем иначе. Вот и получился такой ляп. Поэтому нужно к любому матчу относиться как можно более серьезно.

Ранее экс-динамовец Леонид Буряк назвал главную проблему сборной Украины в матче против Исландии.

Защитник сборной Азербайджана: «Выйдем сконцентрированными на результате»
Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан
Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан инсайд Владимир Бессонов Назар Волошин (Динамо) Олег Очеретько Иван Калюжный
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
