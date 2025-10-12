Спортивный врач рассказал, насколько серьезная травма у Судакова

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму полузащитника Бенфики и сборной Украины Георгия Судакова:

«Акромиально-ключичное сочленение – довольно неприятная травма, ведь она вызывает сильную боль и влияет на качество бега и физическую активность в целом.

Правда, эта травма не несет тяжелых долгосрочных осложнений и не является слишком сложной в реабилитации. Тем более, учитывая, что диагностировано лишь растяжение – Судаков не должен выбить из строя надолго.

На фоне противовоспалительных, обезболивающих и с фиксирующим тейпированием он мог бы сыграть уже в следующем матче Бенфики. Посмотрим, какой будет динамика, а пока пожелаем легкого восстановления».

Ранее стало известно, что у украинского полузащитника Бенфики Георгия Судакова диагностирована травма левого плеча с легким акромиально-ключичным растяжением, по данным португальского издания A Bola.