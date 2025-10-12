Финалиссиме быть: названы ориентировочные дата и место проведения матча

Матч за Финалиссиму между победителями Евро-2024 и Кубка Америки-2024 состоится в следующем, 2026, году. Испания и Аргентина ранее не смогли встретиться из-за плотного календаря.

По информации издания Marca, традиционный поединок между сборными запланирован на 28 марта в рамках международного окна.

Ориентировочно ФИФА планирует провести встречу на стадионе «Лусаил» в городе Доха (Катар). Также обсуждались арены в Майами и Эр-Рияде.

Выбор стадиона в Катаре обусловлен несколькими факторами: расстоянием между странами, климатом и то, что Доха – основная резиденция президента ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, что в 2022 году на стадионе «Уэмбли» был сыгран поединок за Финалиссиму между Аргентиной и Италией. Тогда команда из Южной Америки в качестве победителя Кубка Америки-2021 разобрала соперника на детали (3:0).