Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Финалиссиме быть: названы ориентировочные дата и место проведения матча
Аргентина
12 октября 2025, 19:27 | Обновлено 12 октября 2025, 19:55
Финалиссиме быть: названы ориентировочные дата и место проведения матча

Аргентина и Испания в 2026 году сойдутся в дуэли за трофей

Финалиссиме быть: названы ориентировочные дата и место проведения матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч за Финалиссиму между победителями Евро-2024 и Кубка Америки-2024 состоится в следующем, 2026, году. Испания и Аргентина ранее не смогли встретиться из-за плотного календаря.

По информации издания Marca, традиционный поединок между сборными запланирован на 28 марта в рамках международного окна.

Ориентировочно ФИФА планирует провести встречу на стадионе «Лусаил» в городе Доха (Катар). Также обсуждались арены в Майами и Эр-Рияде.

Выбор стадиона в Катаре обусловлен несколькими факторами: расстоянием между странами, климатом и то, что Доха – основная резиденция президента ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, что в 2022 году на стадионе «Уэмбли» был сыгран поединок за Финалиссиму между Аргентиной и Италией. Тогда команда из Южной Америки в качестве победителя Кубка Америки-2021 разобрала соперника на детали (3:0).

По теме:
Сменил мяч на ракетку. Легенда Барселоны дебютировал в новом виде спорта
Вилли САНЬОЛЬ: «Нечего сказать. Они играют на другом уровне»
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Побеждать с разгромным счетом на самом деле очень трудно»
сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу даты и время матчей Евро-2024 Финалиссима (футбол) Копа Америка
Андрей Витренко Источник: Marca
DIBUA
"Вибір стадіону в Катарі зумовлений кількома факторами: відстань між
країнами, клімат та місце проживання президента ФІФА Джанні Інфантіно." - реально? Місце проживання Інфантіно?
