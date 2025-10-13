Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Азербайджан слабее Украины. Однако есть одна проблема»
Чемпионат мира
13 октября 2025, 18:11 |
627
2

Йожеф САБО: «Азербайджан слабее Украины. Однако есть одна проблема»

Известный тренер оценил шансы «сине-желтой» команды в квалификации ЧМ-2026

13 октября 2025, 18:11 |
627
2 Comments
Йожеф САБО: «Азербайджан слабее Украины. Однако есть одна проблема»
УАФ. Сборная Украины по футболу

В понедельник, 13 октября, состоится матч четвертого тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Азербайджана. Накануне этого противостояния бывший тренер «сине-желтой» команды Йожеф Сабо оценил перспективы подопечных Реброва в поединке в Кракове:

– Йожеф Йожефович, каковы ваши ожидания от предстоящего матча?

– Ожидания положительные. У игроков сборной Украины должна быть спортивная злоба на азербайджанцев, потому что после ничьей в Баку на нашу команду посыпался шквал критики. К тому же Азербайджан, как команда, слабее Украины, а очки нам нужны, чтобы сохранить второе место.

– В Баку Украина практически не создавала моментов. Как нам нужно сыграть в Кракове, чтобы добиться положительного результата?

– Нужно очень хорошо настроиться. Думаю, это настроение будет у Реброва и футболистов. С первых минут наша команда должна включить скорость, прессинговать и давить на Азербайджан. Чем быстрее мы забьем гол, тем проще будет. Однако есть проблема – вызывает беспокойство то, что наша средняя линия плохо отбирает.

В Баку игра нашей команды – это позор, играли просто ужасно. Думаю, тренерский штаб сделал выводы и в Кракове мы увидим совсем другую игру.

– Ваш прогноз на матч Украина – Азербайджан?

– Наша команда победит со счетом 3:0. Спортивная злоба, характер и настроение должны сыграть свою роль. Нам эти три очка нужны как воздух для второго места. Игра в последнем туре с Исландией будет очень тяжелой и решающей. А Франция может заранее обеспечить себе первое место, против нас выпустить третий состав и мы зацепимся за ничью или даже победим, – сказал Сабо.

По теме:
МАКСИМОВ: «Не удивлюсь, если они выйдут в основе на матч с Азербайджаном»
Ассистент Ротаня в Полесье сделал прогноз на матч Украина – Азербайджан
Шесть игроков сборной Украины рискуют пропустить матч отбора против Франции
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан Йожеф Сабо
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер зимой получит подкрепление. У клуба есть большой долг
Футбол | 13 октября 2025, 18:46 0
Шахтер зимой получит подкрепление. У клуба есть большой долг
Шахтер зимой получит подкрепление. У клуба есть большой долг

Майкон может вернуться в Украину

Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13 октября 2025, 10:05 8
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном

По сравнению с прошлой игрой в списке отсутствует Судаков, но добавился Ярмолюк

Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 13.10.2025, 11:23
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Футбол | 13.10.2025, 06:59
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Гарний прогноз від діда ,має всім сподобатись
Ответить
+1
Arera
Хороший настрой залог успеха. Согласен с Сабо!
Ответить
+1
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 3
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
11.10.2025, 21:24 4
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем