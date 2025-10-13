Йожеф САБО: «Азербайджан слабее Украины. Однако есть одна проблема»

В понедельник, 13 октября, состоится матч четвертого тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Азербайджана. Накануне этого противостояния бывший тренер «сине-желтой» команды Йожеф Сабо оценил перспективы подопечных Реброва в поединке в Кракове:

– Йожеф Йожефович, каковы ваши ожидания от предстоящего матча?

– Ожидания положительные. У игроков сборной Украины должна быть спортивная злоба на азербайджанцев, потому что после ничьей в Баку на нашу команду посыпался шквал критики. К тому же Азербайджан, как команда, слабее Украины, а очки нам нужны, чтобы сохранить второе место.

– В Баку Украина практически не создавала моментов. Как нам нужно сыграть в Кракове, чтобы добиться положительного результата?

– Нужно очень хорошо настроиться. Думаю, это настроение будет у Реброва и футболистов. С первых минут наша команда должна включить скорость, прессинговать и давить на Азербайджан. Чем быстрее мы забьем гол, тем проще будет. Однако есть проблема – вызывает беспокойство то, что наша средняя линия плохо отбирает.

В Баку игра нашей команды – это позор, играли просто ужасно. Думаю, тренерский штаб сделал выводы и в Кракове мы увидим совсем другую игру.

– Ваш прогноз на матч Украина – Азербайджан?

– Наша команда победит со счетом 3:0. Спортивная злоба, характер и настроение должны сыграть свою роль. Нам эти три очка нужны как воздух для второго места. Игра в последнем туре с Исландией будет очень тяжелой и решающей. А Франция может заранее обеспечить себе первое место, против нас выпустить третий состав и мы зацепимся за ничью или даже победим, – сказал Сабо.