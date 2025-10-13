Сабо раскритиковал игрока Динамо и сборной Украины: «Он никакой»

Именитый тренер Йожеф Сабо оценил игру полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Владимира Бражко накануне матча квалификации ЧМ-2026, который состоится 13 октября. В поединке четвертого тура «сине-желтые» сыграют против Азербайджана:

– Против Азербайджана отбирать особо не придется. Как думаете, может вместо Калюжного стоит выпустить Бражко?

– Да не выпустит Ребров Бражко, потому что этот игрок сидит на заднице. Он женился и сейчас просто никакой в ​​игре за «Динамо». Это не тот Бражко, которого я помню, – с хорошим ударом, видением поля, отбором, физически подготовленный.

Надо ему приходить в себя и возвращаться в форму, а еще очень много для себя подсмотреть из игры того же Малиновского или, например, Калюжного, – прокомментировал Сабо.

В нынешнем сезоне Бражко провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забыли два гола. Контракт полузащитника с киевским клубом истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.