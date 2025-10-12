Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киченок сыграет в парном разряде пятисотника в Нинбо. Известны соперницы
WTA
Киченок сыграет в парном разряде пятисотника в Нинбо. Известны соперницы

Людмила вместе с Эллен Перес в первом раунде поборются с дуэтом Мухаммад / Схюрс

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

Украинка заявлена в одном тандеме с представительницей Австралии Эллен Перес. В первом раунде украинско-австралийский дуэт поборется против вторых сеяных Эйжи Мухаммад (США) и Деми Схюрс (Нидерланды).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

6 октября Людмила и Эллен уже играли с Эйжей и Деми. Тогда, в 1/16 финала тысячника в Ухане, победу отпраздновали Киченок и Перес со счетом 6:4, 6:3.

Встреча Киченок / Перес – Мухаммад / Схюрс в Нинбо состоится 13 октября и начнется ориентировочно в 09:30 по Киеву.

Людмила – единственная украинка в парном турнире на кортах Нинбо. В одиночке из представительниц Украины сыграют Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА В НИНБО

Людмила Киченок Эллен Перес Эйжа Мухаммад Деми Схюрс WTA Нинбо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
