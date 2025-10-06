Киченок с напарницей выбила пятых сеяных на старте тысячника в Ухане

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли пятый сеяный тандем Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Ухань. Пары. Хард, 1/16 финала

Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) [5] – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 4:6, 3:6

Людмила и Эллен проводят вторые соревнования во время азиатской серии. Неделю назад украинско-австралийский добрался до второго круга турнира идентичной категории в Пекине.

Следующими соперницами Киченок и Перес будут победительницы противостояния Тереза Михаликова / Оливия Николлс – Майя Джойнт / Виктория Мбоко.