Киченок с напарницей выбила пятых сеяных на старте тысячника в Ухане

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 октября 2025, 14:47 | Обновлено 06 октября 2025, 15:44
Людмила и Эллен Перес в двух сетах одолели тандем Мухаммад / Схюрс

Getty Images/Global Images Ukraine. Эллен Перес и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли пятый сеяный тандем Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Ухань. Пары. Хард, 1/16 финала

Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) [5] – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 4:6, 3:6

Людмила и Эллен проводят вторые соревнования во время азиатской серии. Неделю назад украинско-австралийский добрался до второго круга турнира идентичной категории в Пекине.

Следующими соперницами Киченок и Перес будут победительницы противостояния Тереза Михаликова / Оливия Николлс – Майя Джойнт / Виктория Мбоко.

Людмила Киченок Эллен Перес Эйжа Мухаммад Деми Схюрс WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
