Киченок с напарницей выбила пятых сеяных на старте тысячника в Ухане
Людмила и Эллен Перес в двух сетах одолели тандем Мухаммад / Схюрс
Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.
В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли пятый сеяный тандем Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 1 час и 27 минут.
WTA 1000 Ухань. Пары. Хард, 1/16 финала
Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) [5] – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 4:6, 3:6
Людмила и Эллен проводят вторые соревнования во время азиатской серии. Неделю назад украинско-австралийский добрался до второго круга турнира идентичной категории в Пекине.
Следующими соперницами Киченок и Перес будут победительницы противостояния Тереза Михаликова / Оливия Николлс – Майя Джойнт / Виктория Мбоко.
