Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Обменялись голами. Кудровка и Эпицентр завершили спарринг ничьей
Товарищеские матчи
Кудровка
12.10.2025 14:00 1 : 1
Эпицентр
Украина. Премьер лига
12 октября 2025, 16:37
Обменялись голами. Кудровка и Эпицентр завершили спарринг ничьей

Матч прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»

12 октября 2025, 16:37 |
Обменялись голами. Кудровка и Эпицентр завершили спарринг ничьей
ФК Эпицентр

Команды УПЛ с пользой проводят паузу в чемпионате, связанную с матчами сборных. «Кудровка» провела спарринг с «Эпицентром». Поединок завершился вничью 1:1.

Команды встречались в седьмом туре УПЛ 26 сентября. В том поединке победу со счетом 2:1 одержала «Кудровка».

В спарринге команды договорились провести на поле 120 минут. Счет в поединке открыла «Кудровка». На 23-й минуте забил Дмитрий Коркишко.

Команда Сергея Нагорняка отыгралась на 67-й минуте. Андрей Беженар спас «Эпицентр» от поражения.

Товарищеский матч. 12 октября. Буча, стадион «Юбилейный»

Кудровка – Эпицентр – 1:1

Голы: Коркишко, 23 – Беженар, 67

Инфографика

По теме:
Поражение в спарринге. Александрия на своем поле уступила ЛНЗ
Александр АНТОНЕНКО: «Мы всегда даем молодым шанс»
Проблемы для синих. Капитан Челси покинул сборную из-за травмы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
