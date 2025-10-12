Обменялись голами. Кудровка и Эпицентр завершили спарринг ничьей

Команды УПЛ с пользой проводят паузу в чемпионате, связанную с матчами сборных. «Кудровка» провела спарринг с «Эпицентром». Поединок завершился вничью 1:1.

Команды встречались в седьмом туре УПЛ 26 сентября. В том поединке победу со счетом 2:1 одержала «Кудровка».

В спарринге команды договорились провести на поле 120 минут. Счет в поединке открыла «Кудровка». На 23-й минуте забил Дмитрий Коркишко.

Команда Сергея Нагорняка отыгралась на 67-й минуте. Андрей Беженар спас «Эпицентр» от поражения.

Товарищеский матч. 12 октября. Буча, стадион «Юбилейный»

Кудровка – Эпицентр – 1:1

Голы: Коркишко, 23 – Беженар, 67

Инфографика