Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Встретятся в Буче. Два новичка УПЛ проведут контрольную игру
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 20:15 | Обновлено 09 октября 2025, 20:17
337
0

Встретятся в Буче. Два новичка УПЛ проведут контрольную игру

«Кудровка» договорилась о поединке с «Эпицентром»

09 октября 2025, 20:15 | Обновлено 09 октября 2025, 20:17
337
0
Встретятся в Буче. Два новичка УПЛ проведут контрольную игру
ФК Кудровка

Футбольный клуб «Кудровка» объявил о проведении товарищеского матча с «Эпицентром» во время международной паузы.

Обе команды планируют провести контрольную встречу в воскресенье, 12 октября.

Местом проведения матча станет стадион «Юбилейный» в городе Буча Киевской области.

Ранее на нашем сайте сообщалось, что два новичка УПЛ договорились о контрольной игре.

По теме:
Англия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины решил судьбу матча одним ударом
Черноморец – Виктория – 0:0. Удаление Ракицкого. Видеообзор матча
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Футбол | 09 октября 2025, 21:06 3
Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер

Бельгийцы могут перехватить Даниила Сикана у «горняков»

«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
Футбол | 09 октября 2025, 18:56 8
«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале

Украинский футболист отреагировал на видео популярного блогера

Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09.10.2025, 07:19
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Футбол | 09.10.2025, 17:22
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
07.10.2025, 20:25 1
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 2
Футбол
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем