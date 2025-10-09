Украина. Премьер лига09 октября 2025, 20:15 | Обновлено 09 октября 2025, 20:17
Встретятся в Буче. Два новичка УПЛ проведут контрольную игру
«Кудровка» договорилась о поединке с «Эпицентром»
Футбольный клуб «Кудровка» объявил о проведении товарищеского матча с «Эпицентром» во время международной паузы.
Обе команды планируют провести контрольную встречу в воскресенье, 12 октября.
Местом проведения матча станет стадион «Юбилейный» в городе Буча Киевской области.
Ранее на нашем сайте сообщалось, что два новичка УПЛ договорились о контрольной игре.
