Два новичка УПЛ проведут между собой спарринг

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кудривки» паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят контрольным матчем с «Эпицентром», который состоится в Киеве 11 октября. Кстати, эти команды встречались совсем недавно – в 7 туре чемпионата, и тогда победу праздновал клуб из Черниговщины – 2:1.

«Кудровка» уже начала подготовку к календарному матчу 9 тура – с «Металлистом 1925», который запланирован на 20 октября, и рулевой Василий Баранов будет пытаться пересмотреть в спаринге как можно больше игроков.

Сейчас в лазарете «Кудровки» уже длительное время находится только защитник Юрий Потимков.

В активе футболистов «Кудровки» 10 очков и они на 11 месте в чемпионате Украины.

Ранее главный тренер «Кудровки» Василий Баранов пообщался с журналистами после матча УПЛ.