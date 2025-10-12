Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вилли САНЬОЛЬ: «Нечего сказать. Они играют на другом уровне»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 10:48 |
1003
0

Вилли САНЬОЛЬ: «Нечего сказать. Они играют на другом уровне»

Главный тренер сборной Грузии прокомментировал поражение от Испании

12 октября 2025, 10:48 |
1003
0
Вилли САНЬОЛЬ: «Нечего сказать. Они играют на другом уровне»
УЕФА. Вилли Саньоль

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал поражение от национальной команды Испании (0:2) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Нечего сказать. Испания играет на другом уровне. Мы можем стараться, мы можем отдавать все, но когда Испания играет на таком уровне, у нас нет шансов. Мы должны принять, что они играют в другой футбол, футбол очень высокого уровня. Мы можем считать себя очень счастливыми, что игра закончилась со счетом 0:2.

Я ожидаю от своих игроков чего-то совсем другого во вторник, чтобы они показали свои качества. Я очень позитивный человек, и все может измениться или быть изменено всего за несколько дней.

Мы могли бы говорить об Испании всю ночь. Это следствие того, что их федерация футбола в течение последних 25 лет воспитывает действительно умных игроков. Посмотрите на Педри – он принимает решения на поле. Где позиционироваться, как предоставить варианты партнерам по команде. Это касается всего испанского футбола. Вот почему они производят, производят и производят! Сегодня у них было 6 или 7 отсутствующих, и мы не увидели никакой разницы! Сейчас, вместе с Португалией, они являются примером для других стран».

По теме:
Тренер Ирландии: «Это болезненный результат»
Роберто МАРТИНЕС: «Это была игра, которую мы ожидали»
Экс-игрок сборной Украины: «Не помню, когда забивали столько»
Вилли Саньоль сборная Испании по футболу пресс-конференция сборная Грузии по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Грузия
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11 октября 2025, 18:59 36
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»

Президент клуба хочет вернуть чемпионство

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12 октября 2025, 06:23 4
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании

11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

MLS. Очередной гол Мюллера, победа Лос-Анджелес Гэлакси
Футбол | 12.10.2025, 11:46
MLS. Очередной гол Мюллера, победа Лос-Анджелес Гэлакси
MLS. Очередной гол Мюллера, победа Лос-Анджелес Гэлакси
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12.10.2025, 08:12
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины
Футбол | 12.10.2025, 09:30
От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины
От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 16
Хоккей
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем