Вилли САНЬОЛЬ: «Нечего сказать. Они играют на другом уровне»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал поражение от национальной команды Испании (0:2) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Нечего сказать. Испания играет на другом уровне. Мы можем стараться, мы можем отдавать все, но когда Испания играет на таком уровне, у нас нет шансов. Мы должны принять, что они играют в другой футбол, футбол очень высокого уровня. Мы можем считать себя очень счастливыми, что игра закончилась со счетом 0:2.

Я ожидаю от своих игроков чего-то совсем другого во вторник, чтобы они показали свои качества. Я очень позитивный человек, и все может измениться или быть изменено всего за несколько дней.

Мы могли бы говорить об Испании всю ночь. Это следствие того, что их федерация футбола в течение последних 25 лет воспитывает действительно умных игроков. Посмотрите на Педри – он принимает решения на поле. Где позиционироваться, как предоставить варианты партнерам по команде. Это касается всего испанского футбола. Вот почему они производят, производят и производят! Сегодня у них было 6 или 7 отсутствующих, и мы не увидели никакой разницы! Сейчас, вместе с Португалией, они являются примером для других стран».