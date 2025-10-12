Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Роберто МАРТИНЕС: «Это была игра, которую мы ожидали»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 11:50 |
Роберто МАРТИНЕС: «Это была игра, которую мы ожидали»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал победу над Ирландией

Роберто МАРТИНЕС: «Это была игра, которую мы ожидали»
УЕФА. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над национальной командой Ирландии (1:0) в матче отбора к чемпионату мира:

«Это была игра, которую мы ожидали. Ирландия сильнее, чем показала в сентябре, и прибыла как раненая команда, поэтому мы ожидали реакции. Но главное было не нервничать, не допускать контратак и не страдать от стандартных положений. Но у них не было ни одного опасного момента за всю игру. Мы должны были забить первый гол раньше, наша игра без мяча была очень хорошей. Мне понравились ценности команды, мы не потеряли контроль. Это была тяжелая и заслуженная победа.

Запасные игроки очень важны. Я уже упоминал об этом во время чемпионата Европы. Мы не заканчивали матчи так же сильно, как начинали, но это изменилось во время Лиги наций. Теперь мы знаем, как хорошо начинать, но также заканчиваем с большой энергией, силой и интеллектом. Это потому, что игроки играют не только сердцем, но и с очень четкими идеями. Это дает нам стабильность. Именно это позволило нам начать с трех побед, что нелегко».

сборная Португалии по футболу сборная Ирландии по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция Роберто Мартинес
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
