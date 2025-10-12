От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины

Матч сборных Исландии и Украины в Рейкьявике получился для нашей команды воистину уникальным. Если учитывать только официальные поединки, без товарищеских, то со времен победы 4:3 над Арменией в 2003-м в таких голевых перестрелках участия мы не принимали никогда. Но, согласитесь, тогдашняя Армения и нынешняя Исландия – несколько разные команды. Потому Sport.ua задался целью выделить десятку лучших матчей нашей сборной. В которую вроде бы должен входить самый свежий. Однако соразмерных или лучших за этот поединок удалось отметить сразу 11. Поэтому вспоминаем об этих играх в хронологической последовательности.

«Ай-да Юрий Максимов! Ай-да, Тимерлан Гусейнов!

Украина – Португалия – 2:1

Голы: 1:0 – С. Попов (3). 1:1 – Жоау Пинту (83). 2:1 – Ю. Максимов (87)

Украина: Суслов, Дмитрулин, Скрипник, Головко, Ващук, С. Попов, Ю. Максимов, Зубов (С. Есин, 54), Косовский, Кривенцов (Лужный, 68), Ребров (Гусейнов, 76). Тренер – Йожеф Сабо

Португалия: Витор Байя, Карлуш Секретариу, Руй Жоржи (Антониу Фолья, 15), Осеану (Паулу Бенту, 65), Фернанду Коуту, Хелдер, Фигу, Жоау Пинту, Са Пинту (Паулу Жорже, 65). Тренер – Артур Жорже

Судьи. К.-М. Нильсен – К. И. Мейер, Г. Кнудсен (все – Дания)

5 октября 1996-го. Киев. НСК «Олимпийский». 51 395 зрителей

Если не учитывать матча против хорватов в отборе на Евро-1996, когда соперники нас после домашней победы 4:0 недооценили и вышли на поле с перепою, то эта победа в рамках квалификации к ЧМ-1998 над поколением золотых мальчиков португальского футбола стала для Украины первой в поединках с топ-сборными в истории. Героем этой встречи стал голкипер Олег Суслов, нейтрализовавший немало опасностей у собственных ворот. Не смог Олег спасти команды только на 83-й минуте, и тогда выглядело, что даже ничьей можем не удержать. Впрочем, незадолго до финального свистка Юрий Максимов удивительным ударом в верхний угол поразил ворота Витора Байя и принес Украине эффектную победу. «Ай-да Юрий Максимов! Ай-да, Тимерлан Гусейнов! – не сдержал тогда в прямом эфире эмоций даже обычно монотонный комментатор Сергей Дерепа.

Ріжемо сало, б’ємо кролів, граємо ліпше від москалів

Украина – рф – 3:2

Голы: 1:0 – С. Попов (14). 2:0 – Скаченко (24). 2:1 – Е. Варламов (67). 3:1 – Ребров (74, с пенальти). 3:2 – В. Онопко (88)

Украина: Шовковский, Гусин, Микитин, Головко, Ващук, Дмитрулин, Скаченко (Ю. Калитвинцев, 46), С. Попов, С. Ковалев (Кривенцов, 87), А. Шевченко, Ребров. Тренер – Йожеф Сабо

кацапы: Харин, Минько, Чугайнов, Ю. Ковтун, И. Яновский, Семак (Черчесов, 73), В. Онопко, Канчельскис (Карпин, 71), Аленичев (Мостовой, 64), Колыванов, Е. Варламов. Тренер – Анатолий Бышовец

Судьи: Мерк – Э. Шнайдер, Эртль (все – Германия)

Удаление: Харин (72)

5 сентября 1998 года. Киев. НСК «Олимпийский». 82 100 зрителей

Матч в рамках отбора к Евро-2000, которого наш футбол ожидал на протяжении всех лет независимости. Матч, который мы не имели права проиграть. Кацапы с предателями Украины Семаком, Онопко и Канчельскисом в составе и киевлянином Бышовцем, тоже оказавшимся манкуртом, во главе выглядели на фоне нашей сборной откровенно убого. На самом деле итоговый счет не отражает всей полноты преимущества украинцев. По игре было бы справедливее, если бы хозяева победили примерно 4:1 или 5:1.

«Шлепнул на удачу»

Украина – Испания – 2:2

Голы: 1:0 – Воронин (11). 1:1 – Рауль (83). 1:2 – Эчеверрия (87). 2:2 – Горшков (90+2)

Украина: Шовковский, Несмачный, С. Федоров, Тимощук, Кормильцев (М. Калиниченко, 62), Дмитрулин, А. Шевченко (Серебренников, 67), Гусин, Горшков, Воронин, Воробей. Тренер – Леонид Буряк

Испания: Касильяс, Мичел Сальгадо, Арансабаль, Марчена, Сесар Мартин, Албелда (Шави, 65), Рауль, Рубен Бараха, Гути (Валерон, 65), Висенте (Тристан, 77), Эчеверрия. Тренер – Иньяки Саес

Судьи: М. Райли – Ф. Шарп, Г. Тернер (все – Англия)

29 марта 2003 года. Киев. НСК «Олимпийский». 83 400 зрителей

Этот матч стал едва ли не единственным светлым пятном в отборочной кампании к Евро-2004. И точно лучшим за каденцию Леонида Буряка во главе сборной. С определенной оговоркой. Наша команда тогда выглядела на поле НСК «Олимпийский» отлично ровно до того момента, пока тренер при счете 1:0 не решил поиграть на удержание счета и не выпустил вместо Андрея Шевченко полузащитника Сергея Серебренникова.

Когда Шева сошел с поля, испанским игрокам, которые стерегли лидера украинцев по двое, словно развязались руки. В концовке встречи Рауль и Хосеба Эчеверрия забили два мяча подряд и, казалось, сломали нашу команду. Но в компенсированное время был угловой, мяч после подачи которого отскочил за пределы штрафной площади, метрах в 30-ти от ворот. 33-летний дебютант сборной Александр Горшков, который был первым на подборе, пробил сразу и попал в нижний угол ворот Икера Касильяса. «Шлепнул на удачу», – скромно прокомментировал шедевр герой встречи.

Разгром в Стамбуле

Турция – Украина – 0:3

Голы: 0:1 – О. Гусев (8). 0:2 – А. Шевченко (17). 0:3 – А. Шевченко (88)

Турция: Рюшту Рекбер, Толга Сейхан, Сервет Сетин (Тунджай Санли, 28), Эмре Белозоглу, Юмит Озат, Окан Бюрюк, Нихат Кавечи, Фатих Текке, Гокдениз Карадениз (Елдирей Баштюрк, 54), Дениз Барис, Хюсаин Самсир (Некати Актес, 67). Тренер – Эрзун Янал

Украина: Шовковский, Несмачный, С. Федоров, Езерский, Русол, А. Шевченко (С. Назаренко, 90+2), Шелаев, О. Гусев, Воронин (Рыкун, 61), Гусин, Воробей (Дмитрулин, 75). Тренер – Олег Блохин

Судья: Л. Батишта – Жозе Силва, Пинейру (все – Португалия)

17 ноября 2004 года. Стамбул. Стадион «Шукрю Сарагоглу». 40 468 зрители

Дойдя до четвертьфинала чемпионата мира-2006, сборная Украины под руководством Олега Блохина установила достижение, которое не удается превзойти поныне. В отборочной и финальной кампаниях того мундиаля украинцы провели немало драматических и памятных матчей, но по качеству игры лучшим и самым ярким, безусловно, был этот, против бронзовых призеров ЧМ-2002. Украинцы просто уничтожили сильного оппонента на «Шукрю Сарагоглу». Возможно, именно этот матч оказался определяющим в получении Шевченко Золотого мяча. Хотя сердца украинцев тогда в первую очередь покорила игра Александра Рыкуна, особенно его изысканный пас в эпизоде, когда Шева забивал в третий раз.

Триумф на горящей «Днепр-Арене»

Украина – Англия – 1:0

Гол: 1:0 – С. Назаренко (30)

На 13-й минуте Шевченко не реализовал пенальти (стойка)

Украина: Пятов, Ротань, А-др Кучер, Тимощук, Ракицкий, А. Шевченко (О. Гусев, 90+2), А-ей Гай, Хачериди, Милевский, Кобин, С. Назаренко (Ярмоленко, 67). Тренер – Алексей Михайличенко

Англия: Р. Грин, Г. Джонсон, Э. Коул, Джеррард (Милнер, 46), Р. Фердинанд, Терри, А. Леннон (Д. Джеймс, 12), Лэмпард, Хески (К. Коул, 72), Руни, Каррик. Тренер – Фабио Капелло

Судьи: Скомина – Архар, Станцин (все – Словения)

Удаление: Р. Грин (12)

10 октября 2009 года. Днепр. «Днепр-Арена». 31 000 зрителей

В этой встрече на финише отбора в ЧМ-2010 украинцы уже не имели права на ошибку. Досрочных победителей группы англичан с Фабио Капелло во главе подопечные Алексея Михайличенко должны были только побеждать. И справились с задачей блестяще. Более того, выигрывать наша команда могла убедительнее, ведь с 12-й минуты играла в большинстве. Но Шевченко после того, как Милевский заработал пенальти и спровоцировал удаление голкипера Роберта Грина, забить с отметки тогда не смог. В итоге судьбу встречи решил эффектный удар Сергея Назаренко.

Два шедевра к открытию

Украина – Германия – 3:3

Голы: 1:0 – Ярмоленко (28). 2:0 – Коноплянка (36). 2:1 – Т. Кроос (38). 3:1 – С. Назаренко (45). 3:2 – Рольфес (65). 3:3 – Т. Мюллер (77)

Украина: Рыбка, Бутко, А-др Кучер, Ракицкий, Селин, Ярмоленко (А-др Алиев, 82), Тимощук, Безус (С. Назаренко, 39), Коноплянка (Артем Федецкий, 90+3), Милевский (Девич, 66), А. Шевченко (А-ей Гай, 6) Тренер – Олег Блохин

Германия: Цилер, Дж. Боатенг, Бадштубер, Хуммельс, Аого, С. Хедира (Рольфес, 46), Йозиль (Подольски, 66), Треш (Шюррле, 46), Т. Кроос (С. Бендер, 87), Гетце (Т. Мюллер, 66), М. Гомес (Какау, 83). Тренер – Йоахим Лев

Судьи: К. Веласко Карбальо – Р. Алонсо, Юсте (все – Испания)

11 ноября 2011 года. Киев. НСК «Олимпийский». 69 720 зрителей

Этот поединок против немцев – единственный товарищеский из этого списка. Запомнился он в первую очередь, потому что этим матчем открывался отреконструированный НСК «Олимпийский». Но кроме историчности мгновения, эффектной получилась сама игра и голы в исполнении нашей команды: Коноплянка поразил ворота, пробежав с мячом едва ли не через все поле, а Назаренко забил немцам в раздевалку безумным по красоте дальним ударом.

Шева отвечает Ибре

Украина – Швеция – 2:1

Голы: 0:1 – Ибрагимович (52). 1:1 – А. Шевченко (55). 2:1 – А. Шевченко (62)

Украина: Пятов, Селин, Хачериди, Тимощук, А. Шевченко (Милевский, 81), О. Гусев, Воронин (Ротань, 85), Ярмоленко, Михалик, С. Назаренко, Коноплянка (Девич, 90+3). Тренер – Олег Блохин

Швеция: Исакссон, Люстиг, Мельберг, Андреас Гранквист, М. Ульссон, Эльм, С. Ларссон (Вильхельмcсон, 68), Чельстрем, Ибрагимович, Тойвонен (А. Свенссон, 62), Розенберг (Элмандер, 71). Тренер – Эрик Хамрен

Судьи: Джюнейт Чакир – Бахаттын Дуран, Тарик Энгюн – Хюсеин Гечек, Бюлент Йылдырим (все – Турция)

11 июня 2012 года. Киев. НСК «Олимпийский». 64 290 зрителей

Первый в нашей истории поединок в рамках финальных частей Евро (да еще и Евро домашнего), получился как раз таким, каким его хотелось бы видеть. Нервное напряжение, вызванное, очевидно, ажиотажем вокруг этого матча, не давало украинцам долгое время играть раскрепощеннее. Это получилось только тогда, когда Златан Ибрагимович открыл счет. Звездному шведу ответила наша главная звезда. Андрей Шевченко тогда уже, казалось, доигрывал в киевском «Динамо» и вроде бы был списан со счетов. А зря, ведь именно его два мяча принесли Украине победу.

Шок на «Народовом»

Польша – Украина – 1:3

Голы: 0:1 – Ярмоленко (2), 0:2 – О. Гусев (7). 1:2 – Пищек (18). 1:3 – Зозуля (45)

Польша: Боруц, Бениш, Крыховяк, Р. Левандовски, Глик, Блащиковски, Маевски (Теодорчик, 76), Рыбус (Косецки, 46), Лукасик (Обраньяк, 59), Пищек, Василевски. Тренер – Вальдемар Форналик

Украина: Пятов, Хачериди, А-др Кучер, Степаненко (Тимощук, 60), Ярмоленко, Зозуля, О. Гусев (Морозюк, 90+2), В. Шевчук, Ротань, Артем Федецкий, Гармаш (Безус, 90+1). Тренер – Михаил Фоменко

Судьи: Краловец (Чехия) – Вильчек, Слишко (оба – Словакия)

22 марта 2013 года. Варшава. Стадион «Народовы». 55 565 зрителей

Украина, которую после трех осенних матчей отборочной кампании к ЧМ-2014 списали со счетов, ехала в Польшу в статусе откровенного аутсайдера. И с новым тренером во главе. Ожидалось, что украинцы станут легкой добычей для Кадры, в составе которой тогда сверкали три звезды дортмундской «Боруссии» – Лукаш Пищек, Якуб Блащиковски и Роберт Левандовски. Впрочем, подопечные Михаила Фоменко взбодрили «Народовы» на десятиградусном морозе еще больше, забив за семь минут дважды. В дальнейшем поляки вроде бы выровняли игру, сократили отставание, но гол в раздевалку от Романа Зозули шокировал хозяев окончательно.

Если бы еще и Безус забил…

Украина – Франция – 2:0

Голы: 1:0 – Зозуля (62). 2:0 – Ярмоленко (82, с пенальти)

Украина: Пятов, Хачериди, А-др Кучер, Степаненко, Ярмоленко, Зозуля (Селезнев, 86), Коноплянка (О. Гусев, 90+2), В. Шевчук, Ротань, Артем Федецкий, Эдмар (Безус, 76). Тренер – Михаил Фоменко

Франция: Льорис, Дебюши, Эвра, Рибери, О. Жиру (Бензема, 70), Насри (Вальбуэна, 79), Матюйди, Погба, Реми (М. Сиссоко, 61), Косцельны, Абидаль. Тренер – Дидье Дешам

Судьи: Джюнейт Чакир – Бахаттын Дуран, Тарик Энгюн (все – Турция)

Удаления: Кучер (90+3) – Косцельны (90+1)

15 ноября 2013 года. Киев. НСК «Олимпийский». 67 732 зрителя

Михаил Фоменко совершил в отборочной кампании к ЧМ-2014 настоящее чудо. После двух очков в стартовых трех матчах украинцы выдали удивительный отрезок, в который вошли две победы над поляками, победы над молдованами и 4:0 на выезде над черногорцами, 17:0 в двух матчах над Сан-Марино. Наша команда тогда могла занять даже первое место в группе. Если бы победила в лобном противостоянии на «Олимпийском» Англию. Но матч завершился 0:0 и в итоге мы снова играли в плей-офф квалификации. Где шансы на победу над французами оценивались почти как нулевые. Впрочем, в первом матче в Киеве Фоменко обыграл Дешама интеллектуально, а игроки сборной Украины французов – прежде всего в желании. Украина выиграла 2:0, а в компенсированное арбитром время Роман Безус упустил идеальную возможность отличиться в третий раз. Может, забей тогда еще и Роман, на «Стад-де-Франс» хозяева бы не реваншировались?

Пощечина для Роналду

Украина – Португалия – 2:1

Голы: 1:0 – Р. Яремчук (6). 2:0 – Ярмоленко (27), 2:1 – Криштиану Роналду (72, с пенальти)

Украина: Пятов, С. Кривцов, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Р. Яремчук (В. Коваленко, 73), Марлос (Коноплянка, 63), Миколенко (Пластун, 90+4), Зинченко, А-др Караваев, Н. Матвиенко. Тренер – Андрей Шевченко

Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Криштиану Роналду, Жоау Моутинью (Бруну Фернандеш, 56), Жоау Мариу (Брума, 68), Данилу, Гонсалу Гедеш (Жоау Феликс, 46), Бернарду Силва. Тренер – Фернанду Сантуш

Судьи: Э. Тейлор – Бисуик, Нанн (все – Англия)

Удаление: Степаненко (72)

14 октября 2019 года. Киев. НСК «Олимпийский». 65 883 зрителей

Криштиану Роналду украинцы тогда шокировали в обоих матчах. На выезде легенду ошеломил в одном из дебютных матчей за сборную юный Виталий Миколенко. Его тогда КриРо назвал самым жестким игроком нашей команды. А потом был киевский матч, где Миколенко тоже выглядел отлично. Как отлично выглядела, победив 2:1 действующих чемпионов Европы, команда в целом. Эта победа гарантировала украинцам первое место в группе и досрочный выход на Евро.

Заявка от Реброва

Украина – Бельгия – 3:1

Голы: 1:0 – Гуцуляк (66). 1:1 – Р. Лукаку (40). 2:1 – Ванат (73). 3:1 – Забарный (79)

Украина: Лунин, Миколенко, Н. Матвиенко, Забарный, Конопля (Сыч, 25; Ярмолюк, 62), Калюжный (Назарина, 88), Зинченко, Судаков, Шапаренко (Ванат, 62), Цыганков, Р. Яремчук (Гуцуляк, 62) Тренер – Сергей Ребров

Бельгия: Куртуа, де Кейпер (Моко, 88), Дебаст, де Винтер (Раскин, 80), Мехеле, Менье, Троссар (Салемакерс, 80), де Брейне (Ванакен, 70), Тилеманс, де Кетеларе (Люкбакио, 7). Тренер – Руди Гарсия

Судьи: Шерер – С. Де Алмейда, Эрни (все – Швейцария)

20 марта 2025 года. Мурсия (Испания). Стадион «Энрике Рока де Мурсия». 8 767 зрителей

Первый поединок двухраундового противостояния за право сыграть в Лиге А Лиги наций украинцы провели великолепно. Можно сказать, что этот матч был пока лучшим в исполнении сборной под руководством Реброва. Другое дело, что добытого преимущества украинцам для всеобщего успеха таки не хватило.

Голепад в Рейкьявике

Исландия – Украина – 3:5

Голы: 0:1 – Малиновский (14). 1:1 – Эллертссон (35). 1:2 – Гуцуляк (45). 1:2 – Малиновский (45+5). 2:3 – Гвюндмюнссон (59). 3:3 – Гвюндмюнссон (75). 3:4 – Калюжный (85). 3:5 – Очеретько (88)

Исландия: Олафссон, Палссон, Ингасон, Гретарссон, Эллертссон (Тордарсон, 86), Гвюндмюнссон, Йоганнессон (Виллумссон, 86), Харальдссон, С. Магнуссон (Томассон, 69), Тортстейнсон (М. Андерсон, 86). Тренер – Арнар Гунлауссон

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Н. Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк (Велетень, 87), Малиновский (А. Бондаренко, 87), Калюжный, Шапаренко (Очеретько, 70), Судаков (Н. Волошин, 39), Ванат (Довбик, 70). Тренер – Сергей Ребров

Судьи: С. Яблонски – Байтингер, Л. Козловски (все – Германия)

10 октября 2025-го. Рейкьявик. Стадион «Лейгардальсведлюр». 9 111 зрителей

Матч, в котором почти безупречную реализацию продемонстрировали оба соперника. Матч, в котором мы забили пять раз при xG 0,52.

Конечно, кто-то упрекнет, почему в этом списке нет уже упоминавшегося поединка против хорватов в 1995-м, швейцарцев в 2006-м, черногорцев в 2013-м или сербов в 2019-м. Кто-то, вероятно, скажет, что в этом списке должен быть матч имени Филимонова в Лужниках. И будет очевидно по-своему прав, поскольку все эти поединки – золотой фонд нашего футбола. Хотелось бы верить, что со временем таких матчей будет становиться все больше.