Чемпионат мира12 октября 2025, 00:32 | Обновлено 12 октября 2025, 00:33
226
0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Азербайджан
Матч пройдет 13 октября в 21:45
12 октября 2025, 00:32 | Обновлено 12 октября 2025, 00:33
226
0
13 октября состоится поединок 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в группе D – сборная Украины примет Азербайджан.
Матч пройдет на стадионе МКС «Краковия» в польском Кракове, начало – в 21:45 по киевскому времени.
В предыдущей очной встрече в Баку соперники разошлись миром – 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).
Прямую трансляцию матча можно смотреть на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 октября 2025, 19:38 10
Поздеев выделил трех игроков
Футбол | 11 октября 2025, 06:23 4
Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3
Футбол | 11.10.2025, 09:48
Футбол | 11.10.2025, 05:22
Футбол | 12.10.2025, 00:18
Комментарии 0
Популярные новости
10.10.2025, 08:59 2
11.10.2025, 00:23 5
11.10.2025, 08:25 5
10.10.2025, 13:51 16
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Футбол
10.10.2025, 00:59 2