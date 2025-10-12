Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Азербайджан
Чемпионат мира
12 октября 2025, 00:32 | Обновлено 12 октября 2025, 00:33
226
0

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Азербайджан

Матч пройдет 13 октября в 21:45

12 октября 2025, 00:32 | Обновлено 12 октября 2025, 00:33
226
0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Азербайджан
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоится поединок 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в группе D – сборная Украины примет Азербайджан.

Матч пройдет на стадионе МКС «Краковия» в польском Кракове, начало – в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущей очной встрече в Баку соперники разошлись миром – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

Прямую трансляцию матча можно смотреть на MEGOGO.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Реакция Реброва в соцсетях после победы сборной Украины
Украина – Азербайджан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан где смотреть
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Футбол | 11 октября 2025, 19:38 10
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией

Поздеев выделил трех игроков

Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11 октября 2025, 06:23 4
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины

Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3

Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Футбол | 11.10.2025, 09:48
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Футбол | 11.10.2025, 05:22
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния
Футбол | 12.10.2025, 00:18
ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния
ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 16
Хоккей
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
10.10.2025, 00:59 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем