13 октября состоится поединок 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в группе D – сборная Украины примет Азербайджан.

Матч пройдет на стадионе МКС «Краковия» в польском Кракове, начало – в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущей очной встрече в Баку соперники разошлись миром – 1:1.

Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

Прямую трансляцию матча можно смотреть на MEGOGO.