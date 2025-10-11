Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 19:52 | Обновлено 11 октября 2025, 19:58
Без камер и трансляций. Два клуба УПЛ проведут товарищеский матч

«Колос» и «Полесье» решили заполнить международную паузу очной дуэлью

ФК Колос

Два представителя Украинской Премьер-лиги, «Колос» и «Полесье», договорились о проведении товарищеского матча во время международной паузы.

Контрольная встреча между клубами состоится 12 октября, начало – в 16:00.

Трансляцию товарищеского поединка оба клуба проводить не планируют.

В этом сезоне команды уже дважды встречались на футбольном поле: в августе, в рамках второго тура УПЛ, «Колос» обыграл «Полесье» (1:0), а в сентябре команды провели контрольный матч, который завершился вничью – 1:1.

Ранее мы сообщали, что товарищеская игра между «Колосом» и «Полесьем» будет проведена в Житомире.

