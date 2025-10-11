Без камер и трансляций. Два клуба УПЛ проведут товарищеский матч
«Колос» и «Полесье» решили заполнить международную паузу очной дуэлью
Два представителя Украинской Премьер-лиги, «Колос» и «Полесье», договорились о проведении товарищеского матча во время международной паузы.
Контрольная встреча между клубами состоится 12 октября, начало – в 16:00.
Трансляцию товарищеского поединка оба клуба проводить не планируют.
В этом сезоне команды уже дважды встречались на футбольном поле: в августе, в рамках второго тура УПЛ, «Колос» обыграл «Полесье» (1:0), а в сентябре команды провели контрольный матч, который завершился вничью – 1:1.
Ранее мы сообщали, что товарищеская игра между «Колосом» и «Полесьем» будет проведена в Житомире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике
Александр Зинченко поздравил футболистов национальной команды