  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Джессика Пегула. Первая ракетка отдала с 5:2. Видеообзор
WTA
11 октября 2025, 19:17 |
151
0

Арина Соболенко – Джессика Пегула. Первая ракетка отдала с 5:2. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Ухане

Арина Соболенко – Джессика Пегула. Первая ракетка отдала с 5:2. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

11 октября американская теннисистка Джессика Пегула выбила Арину Соболенко с хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

Пегула выиграла у Соболенко полуфинальный матч со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2) за 2 часа и 22 минуты.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В решающем сете Джессика отыгралась с 2:5. Пегула одержала третью победу над Соболенко в 11 очных противостояниях.

В финале тысячника в Ухане Джесси поборется против своей соотечественницы Коко Гауфф.

🏆 WTA 1000 Ухань. Хард, 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [6] – 6:2, 4:6, 6:7 (2:7)

Видеообзор матча

Джессика Пегула Арина Соболенко WTA Ухань теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков
