Арина Соболенко – Джессика Пегула. Первая ракетка отдала с 5:2. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Ухане
11 октября американская теннисистка Джессика Пегула выбила Арину Соболенко с хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.
Пегула выиграла у Соболенко полуфинальный матч со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2) за 2 часа и 22 минуты.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В решающем сете Джессика отыгралась с 2:5. Пегула одержала третью победу над Соболенко в 11 очных противостояниях.
В финале тысячника в Ухане Джесси поборется против своей соотечественницы Коко Гауфф.
🏆 WTA 1000 Ухань. Хард, 1/2 финала
🏳️ Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [6] – 6:2, 4:6, 6:7 (2:7)
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Сергея Реброва взяла важные три очка
Гуннлаугссон не понимает, как такое могло случиться