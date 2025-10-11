Арина Соболенко – Джессика Пегула. Первая ракетка отдала с 5:2. Видеообзор

11 октября американская теннисистка Джессика Пегула выбила Арину Соболенко с хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

Пегула выиграла у Соболенко полуфинальный матч со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2) за 2 часа и 22 минуты.

В решающем сете Джессика отыгралась с 2:5. Пегула одержала третью победу над Соболенко в 11 очных противостояниях.

В финале тысячника в Ухане Джесси поборется против своей соотечественницы Коко Гауфф.

🏆 WTA 1000 Ухань. Хард, 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [6] – 6:2, 4:6, 6:7 (2:7)

