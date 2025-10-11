Не только Судаков. Еще один хавбек пропустит матч сборной Украины
Ярмолюк, скорее всего, пропустит еще один матч отбора ЧМ-2026
Известный журналист и комментатор Виталий Волочай рассказал, что у сборной Украины есть договоренность с Брентфордом о том, что хавбек Егор Ярмолюк, у которого есть проблемы со здоровьем, не будет играть в матче отбора ЧМ-2026 против Азербайджана.
«Насколько я знаю, 99,9%, что Ярмолюк не сыграет. По договоренности с Брентфордом, с медицинским штабом, Ярмолюк выйдет только в том случае, если прямо очень, очень нужно будет сыграть».
«Маловероятно, что он будет готов», – сказал Волочай.
Егор пропустил матч против Исландии. Игра с Азербайджаном пройдет 13 октября.
