Не только Судаков. Еще один хавбек пропустит матч сборной Украины

Известный журналист и комментатор Виталий Волочай рассказал, что у сборной Украины есть договоренность с Брентфордом о том, что хавбек Егор Ярмолюк, у которого есть проблемы со здоровьем, не будет играть в матче отбора ЧМ-2026 против Азербайджана.

«Насколько я знаю, 99,9%, что Ярмолюк не сыграет. По договоренности с Брентфордом, с медицинским штабом, Ярмолюк выйдет только в том случае, если прямо очень, очень нужно будет сыграть».

«Маловероятно, что он будет готов», – сказал Волочай.

Егор пропустил матч против Исландии. Игра с Азербайджаном пройдет 13 октября.