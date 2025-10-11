Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Судаков. Еще один хавбек пропустит матч сборной Украины
Чемпионат мира
11 октября 2025, 17:36 | Обновлено 11 октября 2025, 18:05
2710
0

Не только Судаков. Еще один хавбек пропустит матч сборной Украины

Ярмолюк, скорее всего, пропустит еще один матч отбора ЧМ-2026

11 октября 2025, 17:36 | Обновлено 11 октября 2025, 18:05
2710
0
Не только Судаков. Еще один хавбек пропустит матч сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Известный журналист и комментатор Виталий Волочай рассказал, что у сборной Украины есть договоренность с Брентфордом о том, что хавбек Егор Ярмолюк, у которого есть проблемы со здоровьем, не будет играть в матче отбора ЧМ-2026 против Азербайджана.

«Насколько я знаю, 99,9%, что Ярмолюк не сыграет. По договоренности с Брентфордом, с медицинским штабом, Ярмолюк выйдет только в том случае, если прямо очень, очень нужно будет сыграть».

«Маловероятно, что он будет готов», – сказал Волочай.

Егор пропустил матч против Исландии. Игра с Азербайджаном пройдет 13 октября.

По теме:
Латвия и Андорра устроили боевой поединок с четырьмя голами
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
«Могли забить больше». Нагельсманн недоволен победой над Люксембургом
Виталий V1lat Волочай Егор Ярмолюк сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Брентфорд Украина - Азербайджан
Иван Зинченко Источник: YouTube
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Футбол | 11 октября 2025, 05:22 0
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»

Бывший тренер киевлян раскритиковал Герреро

Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Футбол | 10 октября 2025, 23:43 242
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии

Команда Сергея Реброва взяла важные три очка

Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты
Футбол | 11.10.2025, 15:59
Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты
Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Теннис | 11.10.2025, 16:11
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Футбол | 11.10.2025, 09:48
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 6
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем