Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Исландия два гола из-за него забила. Них**на ни сделал»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 00:04 |
1541
4

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Исландия два гола из-за него забила. Них**на ни сделал»

Экс-футболист киевского «Динамо» оценил игру Трубина, Конопли и Забарного в отборе на ЧМ-2026

12 октября 2025, 00:04 |
1541
4 Comments
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Исландия два гола из-за него забила. Них**на ни сделал»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о матче сборной Украины против Исландии, где «сине-желтые» на выезде одолели Исландию со счетом 5:3.

– В первом пропущенном мяче в ближний угол неудачно сыграл Трубин. Как вы оцените его игру?

– Конечно, когда гол в ближний угол, то виноват вратарь, но тут еще защитники подвели. Я всегда говорил, что Конопля хорош в атаке, а в обороне никакой. Два гола из-за него забили, он там находился и них**на не смог сделать. Видимо, Ребров, как и Лобановский, считает, что в команде обязательно должен быть рыжий (смеется – прим).

Также мне непонятно, что в момент с первым голом делал Забарный, когда исландец, не помню фамилию, на «сон» заканчивается, чуть не забежал в ворота. Илья должен был страховать в этом моменте», – подытожил Леоненко.

В следующем матче, который состоится 13 октября, сборная Украины встретится на номинально домашнем стадионе с Азербайджаном. На данный момент подопечные Реброва набрали четыре балла и занимают второе место, отставая от лидера – Франции – на пять пунктов.

По теме:
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Азербайджан
ФОТО. Реакция Реброва в соцсетях после победы сборной Украины
Украина – Азербайджан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Анатолий Трубин Ефим Конопля Илья Забарный Сергей Ребров Виктор Леоненко
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Футбол | 11 октября 2025, 09:48 100
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет

Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике

ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния
Футбол | 12 октября 2025, 00:18 0
ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния
ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния

Евгений Чумак спас свой клуб «Кыргызалтын» от поражения

Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Футбол | 11.10.2025, 17:00
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Футбол | 11.10.2025, 19:16
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Футбол | 11.10.2025, 05:22
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
сон це добре
Ответить
0
Arera
А кто рыжий играл при физруке лобановском??
Ответить
-1
Dfkbvj
Бля, як задовбали коменти цього недолугого алкаша))) Само чудо єлє дихає, але коменти хєрячить повним ходом, мудило, мля(((
Ответить
-1
Паша Мех
Ну по факту  все верно сказал
Витя ,как твои коты?
Ответить
-2
Популярные новости
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 3
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем