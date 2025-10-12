Виктор ЛЕОНЕНКО: «Исландия два гола из-за него забила. Них**на ни сделал»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о матче сборной Украины против Исландии, где «сине-желтые» на выезде одолели Исландию со счетом 5:3.

– В первом пропущенном мяче в ближний угол неудачно сыграл Трубин. Как вы оцените его игру?

– Конечно, когда гол в ближний угол, то виноват вратарь, но тут еще защитники подвели. Я всегда говорил, что Конопля хорош в атаке, а в обороне никакой. Два гола из-за него забили, он там находился и них**на не смог сделать. Видимо, Ребров, как и Лобановский, считает, что в команде обязательно должен быть рыжий (смеется – прим).

Также мне непонятно, что в момент с первым голом делал Забарный, когда исландец, не помню фамилию, на «сон» заканчивается, чуть не забежал в ворота. Илья должен был страховать в этом моменте», – подытожил Леоненко.

В следующем матче, который состоится 13 октября, сборная Украины встретится на номинально домашнем стадионе с Азербайджаном. На данный момент подопечные Реброва набрали четыре балла и занимают второе место, отставая от лидера – Франции – на пять пунктов.