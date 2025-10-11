Топ-менеджер клуба УПЛ опозорился. В сеть слили переписку
Верес сделал предложение по Ардиту Тахири, а потом не сумел его купить
Ровенский Верес провел активную трансферную кампанию перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.«Волки» подписали многие легионеры, большинство из которых переехали в Ровно за копейки.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, «волки» намеревались подписать форварда из Косово Ардита Тахири, который в то время играл на родине, но сейчас перебрался в чемпионат Финляндии.
Сообщается, что Верес сделал официальное предложение по приобретению форварда.«Волки» планировали заплатить за футболиста 150 тысяч в валюте и 20 процентов по предстоящей перепродаже игрока.
Все переговоры с представителями клуба Ллапи (которому принадлежал футболист) вел спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда. Клуб из Косово хотел получить за футболиста около 250 тысяч долларов, но в ходе переговоров согласились продать Тахире за 150 условных единиц.
Когда пришло время платить за трансфер лично Юрий Габовда вышел на связь с представителями Лапи и заявил, что у «волков» не хватает денег на этот трансфер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике
Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3