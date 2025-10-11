Топ-менеджер клуба УПЛ опозорился. В сеть слили переписку

Ровенский Верес провел активную трансферную кампанию перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.«Волки» подписали многие легионеры, большинство из которых переехали в Ровно за копейки.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, «волки» намеревались подписать форварда из Косово Ардита Тахири, который в то время играл на родине, но сейчас перебрался в чемпионат Финляндии.

Сообщается, что Верес сделал официальное предложение по приобретению форварда.«Волки» планировали заплатить за футболиста 150 тысяч в валюте и 20 процентов по предстоящей перепродаже игрока.

Все переговоры с представителями клуба Ллапи (которому принадлежал футболист) вел спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда. Клуб из Косово хотел получить за футболиста около 250 тысяч долларов, но в ходе переговоров согласились продать Тахире за 150 условных единиц.

Когда пришло время платить за трансфер лично Юрий Габовда вышел на связь с представителями Лапи и заявил, что у «волков» не хватает денег на этот трансфер.

Скриншот Игоря Бурбаса. Официальное предложение Вереса по Тахири