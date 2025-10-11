Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-менеджер клуба УПЛ опозорился. В сеть слили переписку
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 14:19 |
1378
4

Топ-менеджер клуба УПЛ опозорился. В сеть слили переписку

Верес сделал предложение по Ардиту Тахири, а потом не сумел его купить

11 октября 2025, 14:19 |
1378
4 Comments
Топ-менеджер клуба УПЛ опозорился. В сеть слили переписку
НК Верес. Юрий Габовда

Ровенский Верес провел активную трансферную кампанию перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.«Волки» подписали многие легионеры, большинство из которых переехали в Ровно за копейки.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, «волки» намеревались подписать форварда из Косово Ардита Тахири, который в то время играл на родине, но сейчас перебрался в чемпионат Финляндии.

Сообщается, что Верес сделал официальное предложение по приобретению форварда.«Волки» планировали заплатить за футболиста 150 тысяч в валюте и 20 процентов по предстоящей перепродаже игрока.

Все переговоры с представителями клуба Ллапи (которому принадлежал футболист) вел спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда. Клуб из Косово хотел получить за футболиста около 250 тысяч долларов, но в ходе переговоров согласились продать Тахире за 150 условных единиц.

Когда пришло время платить за трансфер лично Юрий Габовда вышел на связь с представителями Лапи и заявил, что у «волков» не хватает денег на этот трансфер.

Скриншот Игоря Бурбаса. Официальное предложение Вереса по Тахири
Скриншот Игоря Бурбаса. Личная переписка Юрия Габовды

По теме:
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время матчей 11-го тура
Не менее 80 млн евро. Реал определился с трансферной целью
Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо
Верес Ровно Юрий Габовда 24 часа Ле-Мана трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Футбол | 11 октября 2025, 09:48 84
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет

Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике

Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11 октября 2025, 06:23 3
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины

Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 19:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Футбол | 11.10.2025, 09:18
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Понравился мой второй гол. Классный получился»
Футбол | 11.10.2025, 14:24
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Понравился мой второй гол. Классный получился»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Понравился мой второй гол. Классный получился»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
stasina
Нестача грошей у власників це от прям ганьба спортивного директора?
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
CheMP
буває...)
Ответить
+1
Популярные новости
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
10.10.2025, 00:59 1
Бокс
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем