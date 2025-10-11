Экс-игрок Шахтера объяснил, как Ребров повлиял на исход матча с Исландией

Бывший футболист «Шахтера» Сергей Ковалев отдал должное Сергею Реброву за удачные замены в матче Исландия – Украина.

«По логике, психологическое преимущество должно было быть на стороне исландцев [после счета 3:3]. Однако подопечные Сергея Реброва хоть и начали играть на удержание счета, они не выглядели безнадежными. Замены, которые сделал наш главный тренер, освежили игру, и это в итоге принесло нужный для нас результат», – сказал Ковалев.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.