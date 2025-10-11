Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок Шахтера объяснил, как Ребров повлиял на исход матча с Исландией
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 21:06 | Обновлено 11 октября 2025, 21:34
2

Экс-игрок Шахтера объяснил, как Ребров повлиял на исход матча с Исландией

Сергей Ковалев – об удачных заменах тренера

Экс-игрок Шахтера объяснил, как Ребров повлиял на исход матча с Исландией
УАФ. Сергей Ребров

Бывший футболист «Шахтера» Сергей Ковалев отдал должное Сергею Реброву за удачные замены в матче Исландия – Украина.

«По логике, психологическое преимущество должно было быть на стороне исландцев [после счета 3:3]. Однако подопечные Сергея Реброва хоть и начали играть на удержание счета, они не выглядели безнадежными. Замены, которые сделал наш главный тренер, освежили игру, и это в итоге принесло нужный для нас результат», – сказал Ковалев.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Сергей Ковалев (футболист) Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 2
Рональд Рейган
