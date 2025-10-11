Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 20:48 |
Буряк назвал главную проблему сборной Украины в матче против Исландии

Легенда «Динамо» – о действиях Конопли на правом фланге обороны

УАФ. Леонид Буряк

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк высказался о последнем матче сборной Украины против Исландии.

«Этот матч войдет в историю футбола – по реализации моментов. Как говорится, не ищите логики в футболе... На самом деле, мы противостояли очень хорошей команде, и то, что удалось победить, забив пять голов, – это очень хорошо, бог нас вознаградил.

На протяжении всего поединка сборная Украины продемонстрировала прекрасную самоотдачу. Кроме того, до перерыва команда Реброва довольно неплохо сыграла в обороне. Ну и реализация, конечно. Три удара в створ ворот Исландии – и три гола. В целом немного хуже мы защищались на правом фланге, где действовал Конопля, и лучше – на левом, где играл Миколенко», – сказал Буряк.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Ефим Конопля Леонид Буряк
Дмитрий Олейник Источник: Footboom
