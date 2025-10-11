Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 сентября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) состоятся полуфинальные матчи.

Ориентировочно в 12:00 по Киеву на центральный корт выйдут Коко Гауфф (США, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Паолини.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Джессики Пегулы.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА