Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Ухане
11 сентября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) состоятся полуфинальные матчи.
Ориентировочно в 12:00 по Киеву на центральный корт выйдут Коко Гауфф (США, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).
Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Паолини.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Джессики Пегулы.
