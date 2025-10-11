Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 октября 2025, 03:05 |
14
0

Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Ухане

11 октября 2025, 03:05 |
14
0
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

11 сентября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) состоятся полуфинальные матчи.

Ориентировочно в 12:00 по Киеву на центральный корт выйдут Коко Гауфф (США, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Паолини.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Джессики Пегулы.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Без Свентек. Определены пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Ухане
Свентек потерпела сокрушительное поражение и вылетела с тысячника в Ухане
WTA Ухань смотреть онлайн Коко Гауфф Жасмин Паолини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10 октября 2025, 15:20 146
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Решающий тест для Сергея Реброва и его команды

ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии
Футбол | 10 октября 2025, 22:42 4
ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии
ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии

Руслан сделал счет 3:1 в пользу украинской сборной на 45+5-й минуте матча квалификации ЧМ

ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10.10.2025, 05:40
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Футбол | 10.10.2025, 14:54
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10
Теннис | 10.10.2025, 22:57
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 1
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем