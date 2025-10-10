Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Супер Иван! 4:3: как Калюжный забил топовый гол в ворота Исландии
Чемпионат мира
10 октября 2025, 23:35 | Обновлено 10 октября 2025, 23:38
471
2

ВИДЕО. Супер Иван! 4:3: как Калюжный забил топовый гол в ворота Исландии

Сборная Украины вышла вперед в матче квалификации ЧМ-2026 на 85-й минуте

10 октября 2025, 23:35 | Обновлено 10 октября 2025, 23:38
471
2 Comments
ВИДЕО. Супер Иван! 4:3: как Калюжный забил топовый гол в ворота Исландии

27-летний Иван Калюжный забил первый гол за сборную Украины в матче квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии.

Калюжный топовым голом вывел сине-желтых вперед на 85-й минуте.

❗️ ВИДЕО. Супер Иван! 4:3: как Калюжный забил топовый гол в ворота Исландии

По теме:
Тоттенхэм запускает киберспортивный проект в США
Склоним головы. 23-летний воспитанник Вереса погиб на Херсонщине
Склоним головы. Воспитанник киевского Динамо погиб на Запорожье
футбол чемпионат мира
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю
Футбол | 10 октября 2025, 23:15 0
Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю
Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю

Мадридский клуб заинтересован в услугах мексиканского полузащитника Хильберто Моры

Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10 октября 2025, 08:59 1
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026

Йожеф прогнозирует результативную ничью

КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Футбол | 10.10.2025, 02:43
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми
Футбол | 10.10.2025, 21:00
Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми
Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Футбол | 10.10.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Диванний Експерт
В сраку ваш рашистський телеграм
Ответить
+1
_9Quantum19_KhM25
ГООООООООЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!💙💙💙💙💙💛
💛💛💛💛
Ответить
0
Популярные новости
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 13
Хоккей
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 12
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 3
Бокс
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
08.10.2025, 23:29
Бокс
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем