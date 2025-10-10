Чемпионат мира10 октября 2025, 23:35 | Обновлено 10 октября 2025, 23:38
ВИДЕО. Супер Иван! 4:3: как Калюжный забил топовый гол в ворота Исландии
Сборная Украины вышла вперед в матче квалификации ЧМ-2026 на 85-й минуте
27-летний Иван Калюжный забил первый гол за сборную Украины в матче квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии.
Калюжный топовым голом вывел сине-желтых вперед на 85-й минуте.
❗️ ВИДЕО. Супер Иван! 4:3: как Калюжный забил топовый гол в ворота Исландии
