27-летний Иван Калюжный забил первый гол за сборную Украины в матче квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии.

Калюжный топовым голом вывел сине-желтых вперед на 85-й минуте.

❗️ ВИДЕО. Супер Иван! 4:3: как Калюжный забил топовый гол в ворота Исландии