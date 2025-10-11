Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван Лев матча в безумной перестрелке сборных Украины и Исландии
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 00:10 |
Признание получил Руслан Малиновский

УАФ. Руслан Малиновский

Завершился матч отбора на чемпионат мира 2025 между сборными Украины и Исландии. В безумном матче подопечные Сергея Реброва вырвали победу со счетом 5:3.

Болельщики «сине-желтых» выбрали Льва матча – лучшего игрока поединка. Признание получил полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский, который вернулся в сборную Украины после тяжелой травмы и реабилитации. Малиновский сумел в сегодняшней встрече оформить дубль, забив на 14-й и 45-й минутах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Следующий матч сборная Украины проведет 13 октября. В понедельник подопечные Сергея Реброва померятся силами с Азербайджаном.

По теме:
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Руслан Малиновский сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу статистика Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
TradyT
100% заслужено
Ответить
+2
MaximusOne
Трохи "чорного гумору", запасний Лев матчу, ісландець який травмував Судакова, і змусив Реброва таки випустити на позицію вінгера - вінгера. 
p.s. Здоров'я Георгію. 
Ответить
+2
Der Gartenzwerg
Давненько вже це звання не діставалося тому, хто дійсно його заслужив. Бо частіше левом визнають воротаря, оскільки до нього найменше претензій
Ответить
0
