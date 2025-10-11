Назван Лев матча в безумной перестрелке сборных Украины и Исландии

Завершился матч отбора на чемпионат мира 2025 между сборными Украины и Исландии. В безумном матче подопечные Сергея Реброва вырвали победу со счетом 5:3.

Болельщики «сине-желтых» выбрали Льва матча – лучшего игрока поединка. Признание получил полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский, который вернулся в сборную Украины после тяжелой травмы и реабилитации. Малиновский сумел в сегодняшней встрече оформить дубль, забив на 14-й и 45-й минутах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Следующий матч сборная Украины проведет 13 октября. В понедельник подопечные Сергея Реброва померятся силами с Азербайджаном.