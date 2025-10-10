Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Исландии
Чемпионат мира
10 октября 2025, 20:56 |
651
1

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Исландии

Матч квалификации ЧМ-2026 начнется 10 октября в 21:45 на арене Лаугардалсвеллур

10 октября 2025, 20:56 |
651
1 Comments
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Исландии
УАФ. Владислав Ванат

Сборная Украины по футболу прибыла на стадионе под названием Лаугардалсвеллур, где сыграет против команды Исландии.

Встреча украинцев и исландцев в Рейкьявике начнется 10 октября в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина и Исландия борются за путевку на чемпионат мира 2026 в группе D. В одном квартете с ними выступают Франция и Азербайджан.

За два тура подопечные Сергея Реброва набрали всего одно очко. У Исландии в активе три пункта.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Исландии

По теме:
ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
Исландия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
видео Исландия - Украина сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10 октября 2025, 15:20 145
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Решающий тест для Сергея Реброва и его команды

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10 октября 2025, 07:29 4
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина

Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»

КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Футбол | 10.10.2025, 02:43
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Футбол | 10.10.2025, 17:40
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Швеция – Швейцария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10.10.2025, 21:22
Швеция – Швейцария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Швеция – Швейцария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
...відео залишення стадіону буде епічніше!
Ответить
0
Популярные новости
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 1
Футбол
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем