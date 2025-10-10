ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Исландии

Сборная Украины по футболу прибыла на стадионе под названием Лаугардалсвеллур, где сыграет против команды Исландии.

Встреча украинцев и исландцев в Рейкьявике начнется 10 октября в 21:45 по Киеву.

Украина и Исландия борются за путевку на чемпионат мира 2026 в группе D. В одном квартете с ними выступают Франция и Азербайджан.

За два тура подопечные Сергея Реброва набрали всего одно очко. У Исландии в активе три пункта.

