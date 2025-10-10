Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал стартовый состав команды на матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против Исландии.

Встреча начнется 10 октября в 22:45 по Киеву на стадионе Лаугардалсвеллур. Поединок обслужит немецкий рефери Свен Яблонски.

В одном квартете Украина и Исландия выступают вместе с Францией и Азербайджаном. По итогам двух туров в активе сине-желтых одно очков, у исландцев – три.

В последний раз Украина играла против Исландии 26 марта в финале плей-офф квалификации Евро-2024 – подопечные Сергея Реброва выиграли матч со счетом 2:1 благодаря голам Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией

Исландия: Оулафссон, Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Эллертссон, Гвюндмюнссон, Йоуханнессон, Харальдссон, Магнуссон, Тортстейнсон, Гудьонсен

Запасные: Вальдимарссон, Эйнарссон, Тоумассон, Тордарсон, Хельгасон, Виллюмссон, Тордарсон, Гуннарссон, Андерсон, Бьяркасон, Хлинссон, Гудьонсен

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк, Малиновский, Калюжный, Шапаренко, Судаков, Ванат

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Бражко, Довбик, Назаренко, Очеретько, Бондаренко, Волошин, Велетень