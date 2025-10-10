Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 октября 2025, 20:18 | Обновлено 10 октября 2025, 20:40
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией

Поединок отборочной группы D в Рейкьявике начнется 10 октября в 21:45 по Киеву

Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал стартовый состав команды на матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против Исландии.

Встреча начнется 10 октября в 22:45 по Киеву на стадионе Лаугардалсвеллур. Поединок обслужит немецкий рефери Свен Яблонски.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Украина и Исландия выступают вместе с Францией и Азербайджаном. По итогам двух туров в активе сине-желтых одно очков, у исландцев – три.

В последний раз Украина играла против Исландии 26 марта в финале плей-офф квалификации Евро-2024 – подопечные Сергея Реброва выиграли матч со счетом 2:1 благодаря голам Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

Исландия: Оулафссон, Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Эллертссон, Гвюндмюнссон, Йоуханнессон, Харальдссон, Магнуссон, Тортстейнсон, Гудьонсен

Запасные: Вальдимарссон, Эйнарссон, Тоумассон, Тордарсон, Хельгасон, Виллюмссон, Тордарсон, Гуннарссон, Андерсон, Бьяркасон, Хлинссон, Гудьонсен

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк, Малиновский, Калюжный, Шапаренко, Судаков, Ванат

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Бражко, Довбик, Назаренко, Очеретько, Бондаренко, Волошин, Велетень

Комментарии 29
New Zealander
Шапаренка в складі це дуже небезпечно для нас
+3
Sergey RockStar
Состав - такое себе. Зачем Калюжный в игре где нам надо атаковать? Зачем Судаков слева, если на этой позиции он не ффективен? Малиновский еще не в форме и пенсионер, Шапаренко - слабый футболист - не уровень сборной. Матвиенко - мистер привоз. Гуцуляк - это вообще не понятно для чего. Кароче, 2:1 в пользу Исландии и дай Бог, Реброву хватит ума сьебать в отставку.
+1
Перець
Шапаренко пасує на Ваната і все буде добре 
+1
Еврей на пафосе
Одна надежда на пафосника шляпареночку девчёночку десяточку☝️ 
0
Viktor Shuper
ля який Матвієнко в старті? його взагалі не має бути навіть на лаві запасних
0
ZANREGENT
Коля Одессит -капитан?)
0
Болела
Норм склад. Не нудіть. Наче у нас вибір там в три склади. Судакова в центрі лише хотілося б бачити. Жодної гри він на місці вінгера норм не зіграв. Взагалі не його. Георгія б в центр , а туди когось хто біжить… Волошин, Велетень.. але подивимось …
0
Макеевка🛀
Мая крото  бото банда прадалжаем бежаласна  менусавать адекватные каментарии и багатварить  нашева вел кава матвеенку зудакова ,трубэна.  Куратар передал чьто ва всем венавати  ненависние  ванати, шапаренки
0
AC AB
Жесть
0
Alehandro
Малиновський після травми ще форму не набрав - дуже слабенько в Дженоа виглядає...
-1
Lopez Nieto
Главное теперь не забыть снять амулет в раздевалке
-1
Отаман
Все буде добре 
-2
AK.228
Калюжный с Малиновским обнимутся и уснут в опорной зоне… молодец транзистор 
-2
Александр Шевченко
Коля Коля Матвиенка гей гей гей, ты там не робей. Даже не представляю, что там с ним сделает Исландия, после того как его очечко разработал черный властелин Проспер 
-2
ХАРЬКАВСКИЙ ХАРАКТЕР РРРРРИИИИИИИИИ
Матвеенка на месте  паздравим Исландею с голам
-2
Умник
Слева Судаков опять?)))))
Идиотизм
-2
An124_Ukr
Пздц ))) думав 2:0 улетить в космос ця недозбірна - але бачу з Коноплею і Шляпою буде вльот ще той ))) такий убогий футбол дивитись то треба бути в 0 угашеним ))))
-3
AK.228
Ну такое… лучше бы Волошина и довбика
-3
Макеевка🛀
Радной Коля Матвенко  на месте , парадуэт нас братьев с днр.
-3
fifa2020
Клюжний і шапаренка? Все зрозуміло! Цей шарлатан топить нашу збірну!
-4
