Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

10 октября, свою встречу в квалификации к чемпионату мира проведут Исландия и Украина. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Исландия

Отбор для исландцев начался хорошо, они разгромили на своем поле аутсайдера группы Азербайджан – 5:0. Во втором туре команда достойно противостояла в очка грозной Франции, даже были шансы увезти очки, но в итоге сыграли 2:1. Если вспомнить матч с французами, Исландия даже сравняла счет, но гол был отменен после видеопросмотра.

Попадания сборной на чемпионат мира не будет сенсацией, ведь ранее исландцы уже прогремели своими успехами, хотя до определенного времени практически были футбольным карликом.

Звезд мирового масштаба в составе нет, хотя есть футболисты из Бундеслиги, Французской Лиги 1, Серии А и даже АПЛ. Исландцы всегда играют максимально просто, они опасны при стандартах, пытаются максимально быстро доставить мяч в штрафную площадь.

Украина

Для сборной Украины наступил момент истины, старт квалификации провален, но в этом матче есть шанс реабилитироваться. Подопечные Сергея Реброва по делу уступили в первом туре, формально дома французам – 0:2, что можно понять. Большой неудачей стала потеря очков на выезде против Азербайджана – 1:1, хоть соперник ничего не создал, забив с пенальти, который появился неоткуда. Стоит признать, что и украинцы сделали для победы не так много.

В таком матче нужно играть исключительно на победу, чтоб потом не думать о том, как дела у конкурента в параллельном матче. Пропустит этот матч Цыганков из-за травмы, снова вызвали в сборную Руслана Малиновского, который имеет стабильную практику в Серии А. Важен психологический настрой, у соперника с этим проблем не будет, они всегда выходят, как на последний бой.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что команды пересекались пять раз. Последний матч состоялся в прошлом году, тогда соперники оспаривали в финале плей-офф право сыграть на Евро-2024, тогда Украина одержала победу со счетом 2:1. В том матче у украинцев забивали Мудрик и Цыганков, которых не будет, зато есть Судаков, он отдал две результативные передачи.

Прогноз

Одна из ключевых игр отбора для обеих сборных, ведь не секрет, что команды будут конкурировать за второе место.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Исландии – 3, ничья – 3,25, победа Украины – 2,43. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

При Реброве, команда может выдать результата, когда загнана в угол, по этой причине я поставлю на успех украинцев с нулевой форой за 1,7.