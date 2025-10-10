«Скажу откровенно». Бабич прокомментировал свое увольнение из Ворсклы

Украинский специалист Александр Бабич прокомментировал свое увольнение из полтавской «Ворсклы»:

– Как вы узнали об увольнении?

– После матча с «Черниговом» у нас была встреча с руководством. Мы пообщались нормально, я рассказал свое видение, как я вижу развитие команды сейчас. И я немного, скажем так, предвидел эту ситуацию, что будут спады. Руководство высказало свою позицию, и мы взяли паузу до следующего дня. Уже на следующий день, понимая, что нужно о чем-то поговорить, пришли к тому, что нужно, скажем так, правильно расстаться. Сейчас новое руководство в лице Алексея Шелаева. Поговорили с ним, все нормально – расходимся. Сейчас я веду переговоры с руководством о расторжении контракта. Команду готовит к игре Валерий Куценко – помощник, который работал в «Горняк-Спорт» и в «Кремене». Он сейчас готовит команду к игре с «Левым Берегом».

– У команды был трансферный бан. Как эта ситуация повлияла на клуб и результат?

– Скажу откровенно: когда я сюда шел, мы разговаривали и все такие моменты, триггерные, проговаривали. Говорили, что проблемы здесь будут сто процентов. Я понимал, что много над чем нужно работать – как на тренировочном поле, так и в клубе. И, конечно, все это понемногу накапливалось и сказывалось на футболистах, на мотивации. В футболе мелочей не бывает, поэтому я считаю, что мы с футболистами проделали хорошую работу. Мы сейчас находимся, в принципе, на той позиции, о которой я изначально говорил – что это более-менее нормальное место, чтобы потом зимой сделать усиление и подтянуться уже к первой четверке, скажем так.

– То есть в целом свою работу в «Ворскле» вы оцениваете положительно?

– Сто процентов. Я как профессионал могу сказать, что мы собираем команду, мы еще комплектуем, мы еще знакомимся с ребятами, мы еще, скажем так, присматриваемся друг к другу. И я считаю, что старт был неплохой. Если брать по игре, то мы проиграли «Ингульцу» 3:0 – потому что есть определенные причины. А если брать поражения, которые были у нас – тот же «Металлург», то же «Прикарпатье», тот же «Чернигов» – это матчи, в которых мы могли не только не проигрывать, но и побеждать.