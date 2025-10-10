Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Венгрии
10 октября в 19:00 в Словении пройдет матч квалификации Евро-2027 U-21
Назван стартовый состав сборной Украины U-21 на игру квалификации Евро-2027 U-21.
10 октября в 19:00 встретятся сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21
Коуч сине-желтых Унаи Мельгоса определил 11 игроков, который выйдут в основном составе
Игра пройдет в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».
В стартовом матче в сентябре сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0).
Стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Венгрии
Украина U-21: Домчак, Корнийчук, Михавко, Захарченко, Крупский, Варфоломеев, Саленко, Лосенко, Тутеров, Степанов, Слесар
Запас: Пахолюк, Огарков, Попов, Протасевич, Холод, Пастух, Глущенко, Маткевич, Гусол
