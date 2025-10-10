Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Венгрии

Назван стартовый состав сборной Украины U-21 на игру квалификации Евро-2027 U-21.

10 октября в 19:00 встретятся сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коуч сине-желтых Унаи Мельгоса определил 11 игроков, который выйдут в основном составе

Игра пройдет в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».

В стартовом матче в сентябре сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0).

Стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Венгрии

Украина U-21: Домчак, Корнийчук, Михавко, Захарченко, Крупский, Варфоломеев, Саленко, Лосенко, Тутеров, Степанов, Слесар

Запас: Пахолюк, Огарков, Попов, Протасевич, Холод, Пастух, Глущенко, Маткевич, Гусол

Инфографика