Вратарь Реала заключил партнерство с оператором азартных игр
Сотрудничество охватывает футбол, автоспорт и виртуальные спортивные проекты
Тибо Куртуа и бренд Betmaster объявили о сотрудничестве, которое охватывает футбол, автоспорт и виртуальные спортивные развлечения.
Куртуа, выступавший за Челси, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид, является основателем команды TC Racing, участвующей в Формуле-4 и виртуальных гонках.
По словам спортсмена, сотрудничество отражает стремление обеих сторон к развитию и внедрению инноваций в спорте.
Генеральный директор TC Racing Асьер Урбина отметил, что партнерство поможет популяризировать автоспорт среди футбольных болельщиков.
