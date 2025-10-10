Вратарь Реала заключил партнерство с оператором азартных игр

Тибо Куртуа и бренд Betmaster объявили о сотрудничестве, которое охватывает футбол, автоспорт и виртуальные спортивные развлечения.

Куртуа, выступавший за Челси, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид, является основателем команды TC Racing, участвующей в Формуле-4 и виртуальных гонках.

По словам спортсмена, сотрудничество отражает стремление обеих сторон к развитию и внедрению инноваций в спорте.

Генеральный директор TC Racing Асьер Урбина отметил, что партнерство поможет популяризировать автоспорт среди футбольных болельщиков.

Провал налоговой реформы стоил Бразилии 3,6 млрд долларов