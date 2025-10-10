Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Азартные игры
Вратарь Реала заключил партнерство с оператором азартных игр

Сотрудничество охватывает футбол, автоспорт и виртуальные спортивные проекты

Тибо Куртуа и бренд Betmaster объявили о сотрудничестве, которое охватывает футбол, автоспорт и виртуальные спортивные развлечения.

Куртуа, выступавший за Челси, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид, является основателем команды TC Racing, участвующей в Формуле-4 и виртуальных гонках.

По словам спортсмена, сотрудничество отражает стремление обеих сторон к развитию и внедрению инноваций в спорте.

Генеральный директор TC Racing Асьер Урбина отметил, что партнерство поможет популяризировать автоспорт среди футбольных болельщиков.

Провал налоговой реформы стоил Бразилии 3,6 млрд долларов

300 миллионов евро. Реал готовит исторический трансфер, переговоры уже идут
Провал налоговой реформы стоил Бразилии 3,6 млрд долларов
Александр Бондарев в квалификации Ф-4 Италии. Смотреть онлайн LIVE
азарт ставки букмекеры Тибо Куртуа Реал Мадрид Челси Атлетико Мадрид Формула-4
Александр Гринник Источник: The Mirror
