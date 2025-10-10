Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шоу от вингеров Реала. Бразилия Анчелотти добыла разгромную победу
Товарищеские матчи
10 октября 2025, 16:16 |
925
0

Шоу от вингеров Реала. Бразилия Анчелотти добыла разгромную победу

Бразильские футболисты без проблем справились с Южной Кореей

10 октября 2025, 16:16 |
925
0
Шоу от вингеров Реала. Бразилия Анчелотти добыла разгромную победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бразилии

В пятницу, 10 октября, состоялся товарищеский матч между сборными Южной Кореи и Бразилии.

Встречу принимал стадион «Сеул Ворл Кап Стэдиум» в Сеуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Карло Анчелотти добыли уверенную победу со счетом 5:0. Дублем отличился вингер «Реала» Родриго, гол и ассист на счету Винисиуса. Также два мяча в ворота команды Южной Кореи оформил Эстевао.

Товарищеский матч

Южная Корея – Бразилия – 0:5

Голы: Эстевао, 13, 47, Родриго, 41, 49, Винисиус, 77

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
300 миллионов евро. Реал готовит исторический трансфер, переговоры уже идут
ЛУЧЕСКУ: «Как не заметили такой фол? Голова игрока попала в руку вратаря»
С голом Шомуродова. Узбекистан провел первый матч под управлением Каннаваро
сборная Бразилии по футболу сборная Южной Кореи по футболу товарищеские матчи Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Эстевао Виллиан Родриго Гоес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 10 октября 2025, 07:04 2
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира

Анатолий ищет новый вызов

Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Футбол | 10 октября 2025, 11:51 6
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина

Украине дают больший шанс на успех

Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Футбол | 10.10.2025, 16:44
Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10.10.2025, 05:40
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 3
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 32
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 53
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
09.10.2025, 00:15 5
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем