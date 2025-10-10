Шоу от вингеров Реала. Бразилия Анчелотти добыла разгромную победу

В пятницу, 10 октября, состоялся товарищеский матч между сборными Южной Кореи и Бразилии.

Встречу принимал стадион «Сеул Ворл Кап Стэдиум» в Сеуле.

Подопечные Карло Анчелотти добыли уверенную победу со счетом 5:0. Дублем отличился вингер «Реала» Родриго, гол и ассист на счету Винисиуса. Также два мяча в ворота команды Южной Кореи оформил Эстевао.

Товарищеский матч

Южная Корея – Бразилия – 0:5

Голы: Эстевао, 13, 47, Родриго, 41, 49, Винисиус, 77

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.