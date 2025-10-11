Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Леоненко назвал неожиданную причину, почему Реброва не уволят из сборной
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 04:42
Леоненко назвал неожиданную причину, почему Реброва не уволят из сборной

Дело в том, что нет замены

Леоненко назвал неожиданную причину, почему Реброва не уволят из сборной
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, что УАФ будет трудно найти замену Сергею Реброву на посту тренера сборной Украины

«Я даже не знаю, кто из тренеров согласится теперь пойти в нашу сборную. Никто из умных специалистов не возглавит команду. А вспомните, как все начиналось: «Самая сильная сборная Украины в истории». Теперь надо ловить этих людей, кто это говорил, и спрашивать с них. Но думаю, они не выйдут на разговор», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

Виктор Леоненко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
