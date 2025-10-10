Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нужны хавбеки. МЮ уже определил два трансферных приоритета на рынке
Англия
10 октября 2025, 15:33 | Обновлено 10 октября 2025, 15:38
288
1

Нужны хавбеки. МЮ уже определил два трансферных приоритета на рынке

Клубу интересны Балеба и Андерсон

10 октября 2025, 15:33 | Обновлено 10 октября 2025, 15:38
288
1 Comments
Нужны хавбеки. МЮ уже определил два трансферных приоритета на рынке
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Балеба

По информации Sky Sports, приоритетом Манчестер Юнайтед на трансферном рынке является подписание хавбеков.

Клуб летом пытался заполучить центрального полузащитника Брайтона Карлоса Балеба, однако договориться не удалось – за игрока требовали около 100 миллионов фунтов.

МЮ зимой продолжит попытки подписать 21-летнего футболиста. В случае успеха клуб не будет переподписывать Каземиро, чей контракт завершается летом 2026 года.

Кроме того, манчестерцы будут работать над подписанием хавбека Ноттингем Форест Эллиота Андерсона.

По теме:
Определен лучший тренер сентября в АПЛ. Он обыграл Ливерпуль
Пять голов в трех матчах. Назван лучший игрок АПЛ в сентябре
Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале
Манчестер Юнайтед Карлос Балеба Эллиот Андерсон трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10 октября 2025, 15:11 46
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10 октября 2025, 05:40 0
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию

Клуб готов расстаться с Маркиньосом

«Черт возьми, они меня разозлили». Тотти разнес Довбика за провал в ЛЕ
Футбол | 10.10.2025, 15:52
«Черт возьми, они меня разозлили». Тотти разнес Довбика за провал в ЛЕ
«Черт возьми, они меня разозлили». Тотти разнес Довбика за провал в ЛЕ
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 10.10.2025, 10:30
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Ще б і у захист когось пошукали
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 3
Бокс
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
09.10.2025, 00:15 5
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем