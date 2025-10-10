Нужны хавбеки. МЮ уже определил два трансферных приоритета на рынке

По информации Sky Sports, приоритетом Манчестер Юнайтед на трансферном рынке является подписание хавбеков.

Клуб летом пытался заполучить центрального полузащитника Брайтона Карлоса Балеба, однако договориться не удалось – за игрока требовали около 100 миллионов фунтов.

МЮ зимой продолжит попытки подписать 21-летнего футболиста. В случае успеха клуб не будет переподписывать Каземиро, чей контракт завершается летом 2026 года.

Кроме того, манчестерцы будут работать над подписанием хавбека Ноттингем Форест Эллиота Андерсона.