Нужны хавбеки. МЮ уже определил два трансферных приоритета на рынке
Клубу интересны Балеба и Андерсон
По информации Sky Sports, приоритетом Манчестер Юнайтед на трансферном рынке является подписание хавбеков.
Клуб летом пытался заполучить центрального полузащитника Брайтона Карлоса Балеба, однако договориться не удалось – за игрока требовали около 100 миллионов фунтов.
МЮ зимой продолжит попытки подписать 21-летнего футболиста. В случае успеха клуб не будет переподписывать Каземиро, чей контракт завершается летом 2026 года.
Кроме того, манчестерцы будут работать над подписанием хавбека Ноттингем Форест Эллиота Андерсона.
