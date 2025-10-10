Тренер сборной Исландии: «Украинцы приехали сюда нервными и испуганными»
Арнар Гуннлаугссон – о матче с национальной командой Украины
Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон поделился мыслями о предстоящем матче отборочного этапа чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины.
«Победа — и это будет отличная позиция у нас, ничья — не конец света, а поражение будет означать, что нам нужно будет пересмотреть наш план. Мы настроены выйти на поле и выиграть. Нам нужно быть очень дисциплинированными и не позволять эмоциям делать глупости. Если мы допустим тактические ошибки, соперник может нас наказать.
Я был потрясен игрой украинцев в матче с французами, но потом они не смогли победить азербайджанцев. Они приехали сюда несколько нервными и напуганными, что вполне естественно. Потому что им, безусловно, нужен здесь результат, и мы надеемся, что сможем воспользоваться этим фактором», - цитирует Гуннлаугссона Visir.
Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с исландцами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий тест для Сергея Реброва и его команды
Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»