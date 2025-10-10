Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер сборной Исландии: «Украинцы приехали сюда нервными и испуганными»
Чемпионат мира
Тренер сборной Исландии: «Украинцы приехали сюда нервными и испуганными»

Арнар Гуннлаугссон – о матче с национальной командой Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнар Гуннлаугссон

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон поделился мыслями о предстоящем матче отборочного этапа чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины.

«Победа — и это будет отличная позиция у нас, ничья — не конец света, а поражение будет означать, что нам нужно будет пересмотреть наш план. Мы настроены выйти на поле и выиграть. Нам нужно быть очень дисциплинированными и не позволять эмоциям делать глупости. Если мы допустим тактические ошибки, соперник может нас наказать.

Я был потрясен игрой украинцев в матче с французами, но потом они не смогли победить азербайджанцев. Они приехали сюда несколько нервными и напуганными, что вполне естественно. Потому что им, безусловно, нужен здесь результат, и мы надеемся, что сможем воспользоваться этим фактором», - цитирует Гуннлаугссона Visir.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с исландцами.

По теме:
БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы почувствовали тот уровень, который есть у Черноморца»
Игрок сборной Исландии: «Этот украинец невероятно сильный и быстрый»
ФОТО. Предматчевая тренировка сборной Украины прошла под дождем
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Арнар Гуннлаугссон пресс-конференция
